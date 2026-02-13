La Xunta adjudica la redacción de viviendas públicas en Culleredo

La Xunta ha adjudicado este viernes la redacción del proyecto y dirección de obra para construir 17 viviendas de promoción pública en Vilaboa, Culleredo. Así lo ha acordado el consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).

El estudio Muñiz Más Alfaya será el encargado de llevar a cabo este contrato por 106.673 euros. La empresa tendrá un plazo de tres meses para redactar el proyecto básico y dos meses más para el de ejecución.

En total serán 17 las viviendas construidas en la parcela de la calle Alcalde Domingo Sierra, que fue cedida del Ayuntamiento de Culleredo a la Xunta para este propósito. Parte de estas estarán dedicadas a compra y otras a alquiler, además de tener algunas reservadas para jóvenes menores de 36 años. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante su visita en diciembre señaló que espera que los pisos "sean una realidad en el año 2028 y si puede ser en el año 2027".

El Gobierno autonómico prevé una inversión total de 3,2 millones de euros para la construcción de este proyecto.