La Xunta adjudica la redacción de viviendas públicas en Culleredo
El Gobierno autonómico ha adjudicado el contrato al estudio Muñiz Más Alfaya por más de 106.000 euros
La Xunta ha adjudicado este viernes la redacción del proyecto y dirección de obra para construir 17 viviendas de promoción pública en Vilaboa, Culleredo. Así lo ha acordado el consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).
El estudio Muñiz Más Alfaya será el encargado de llevar a cabo este contrato por 106.673 euros. La empresa tendrá un plazo de tres meses para redactar el proyecto básico y dos meses más para el de ejecución.
En total serán 17 las viviendas construidas en la parcela de la calle Alcalde Domingo Sierra, que fue cedida del Ayuntamiento de Culleredo a la Xunta para este propósito. Parte de estas estarán dedicadas a compra y otras a alquiler, además de tener algunas reservadas para jóvenes menores de 36 años. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante su visita en diciembre señaló que espera que los pisos "sean una realidad en el año 2028 y si puede ser en el año 2027".
El Gobierno autonómico prevé una inversión total de 3,2 millones de euros para la construcción de este proyecto.
- Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
- Luz verde ambiental para la construcción de 160 viviendas en A Penouqueira, en Arteixo
- Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
- El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida
- El lujo llega a Costa Miño Golf: a la venta chalés por más de 850.000 euros
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
- La central reversible de Meirama se impone en el concurso del nudo de transición justa en medio del debate ambiental