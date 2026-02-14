Culleredo destina 200.000 euros en ayudas a 22 clubes deportivos

El Concello de Culleredo anuncia que destinará 200.000 euros en subvenciones a los clubes deportivos del municipio para apoyar el desarrollo de sus actividades. En total son 22 las entidades beneficiarias de las ayudas, que ahora continuarán el trámite correspondiente con la aceptación de la subvención y la justificación de los gastos.

El Ejecutivo local estructuró la convocatoria en tres líneas de ayudas. La primera está centrada en la promoción del deporte en el ámbito estatal, en la que se incluyen dos clubes, dotada de 80.000 euros. Los siete clubs de fútbol campo recibirán 50.000 euros y las 13 entidades deportivas del resto de disciplinas, 70.000 euros.

El Concello publicó la resolución de la convocatoria este viernes, y está dirigida a todas las actividades realizadas a lo largo de 2025, una vez efectuado el trámite de fiscalización por parte de los servicios económicos municipales y una vez resuelta la alegación presentada.

Noticias relacionadas

La concesión de las ayudas persigue «respaldar la práctica deportiva de los vecinos a través de los clubes radicados en el municipio», tal y como señala el Concello de Culleredo, que dice que esta iniciativa se suma a la colaboración habitual que realizan para los diferentes eventos que a lo largo del año organizan las agrupaciones. De esta forma, el alcalde, José Ramón Rioboó, dice que reafirma su «apuesta por contribuir de forma efectiva al desarrollo del deporte como vehículo social esencial».