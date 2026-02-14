Musicambre celebra sus diez años con dos conciertos

La asociación Musicambre celebra este año su décimo aniversario. Años de trabajo intentando elevar la música en vivo en el municipio que celebrarán con dos conciertos: uno este sábado y otro el próximo día 21 de febrero.

Los inicios, explica su presidente Sergio Pena, fueron complicados. "A iniciativa miña un grupo de músicos de aquí de Cambre que tíñamos algo de contacto e queriamos promocionar a música ao vivo comezamos a contactar con outras persoas e plantexar facer unha asociación", recuerda Pena, que entonces también estaba en la directiva.

Hace dos años el cambrés cogió el relevo para impulsar la entidad en esta última etapa, tras el fallecimiento del anterior presidente. "Cando tomei a responsabilidad propuxen un proxecto artellado en tres partes: a formación, as causas xustas, e a música en vivo", detalla el presidente.

Pena considera que la formación es "clave" a la hora de crear una cantera de músicos locales, porque potencia también el poder contribuir con la música en vivo. En cada uno de los eventos organizados por Musicambre también se focaliza en la solidaridad participando con ONGs como la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, Oxfam o Manos Unidas.

Pero el punto más importante es seguir promoviendo la música en vivo, más allá del festival de Rock in Cambre, que la entidad afirma "non é suficiente para impulsar a actividade musical" de la localidad, y ante ello aboga por otras citas como Jam Sessions o el ciclo Música en Contexto.

Este sábado la asociación organiza un concierto en el centro sociocultural de O Graxal, a las 18.00 horas. En el cartel cuentan con el grupo Garnata Jazz Quintet y la banda tributo Elvis Players, además de una sesión de improvisación. Ese día también se hará entrega del diploma de socio de honor a Pedro Lamas, uno de los gaiteiros y músicos más reconocidos de Galicia.

A pesar de la celebración del décimo aniversario, Pena admite que todavía queda mucho por hacer para que la escena musical realmente termine de florecer en Cambre. "É difícil, o ambiente en Cambre está moi diluido, non hai moita oferta, tampouco vexo que haxa moita actividade musical fóra do que facemos nós", admite el presidente de la entidad.

Parte del problema, señala, es que no es fácil que las bandas salgan del local de ensayo, por lo que no pueden probar su repertorio propio. "Non hai un espazo consolidado no que haxa bandas tocando todo o ano", dice Pena.

"Hai un certo abondono deste tema, non hai moito interese por parte do Concello. Pero tamén a xente está moi desencantada. A xente que toca necesita ter uha ilusión por algo, hai moitos grupos ensaiando pero iso non sae de aí. Nós estamos dispostos a plantexar solucións a iso", declara.

La asociación continuará con su celebración de aniversario el próximo 21 de febrero, con un concierto también en el centro de O Graxal. El evento, que empieza a las 18.00 horas, incluye actuaciones del coro Musicambre y la Coral Raiola, el conjunto de rock surfero Surfatas, la banda tributo Purple Nite y el grupo Malasömbra.