El PP de Sada apoya la campaña vecinal contra las plantas de baterías de Meirás

El PP de Sada respalda la campaña vecinal contra el proyecto de instalar unos almacenes de baterías eléctricas de Meirás.

"Nos preocupa el impacto medioambiental, en el patrimonio natural y cultural y la devaluación de las viviendas cercanas y el feísmo paisajístico", afirma la portavoz del grupo municipal, Esperanza Arias, que insta al alcalde, Benito Portela, a negociar con la empresa promotora otra ubicación.

Los populares admiten que la normativa autonómica permite la instalación de este tipo de plantas en suelo rústico y en núcleo rural, pero critica la falta de información sobre esta iniciativa: "Desde la Xunta se insta a informar a las personas y entidades afectadas por estos proyectos, pero seguimos a la espera de una reunión informativa por parte del Concello y de la empresa donde se explique a los vecinos el impacto de esta instalación en la parroquia y sus beneficios", critica Arias.

El PP se reunió con los vecinos afectados y les avanzó su intención de llevar el asunto a comisión informativa. En función de la respuesta del alcalde, los populares analizará la posibilidad de presentar una moción: "Meirás es agua, fuentes, lavaderos, es molino de viento, pazo de Meirás..., un patrimonio natural y cultural que debemos proteger y respetar, nuestra posición es clara, estamos con los vecinos", sostiene Arias.

El Concello contrata una asesoría energética

El Concello de Sada analiza el proyecto, en fase de evaluación del impacto ambiental, y avanza que presentará alegaciones si se dan los requisitos.

El Ejecutivo municipal defiende que la normativa permite la instalación de este tipo de almacenes de baterías eléctricas en núcleo rural y explica que ha encargado una consultoría energética para que analice la viabilidad de esta actuación.