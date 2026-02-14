El PSOE de Arteixo exige mejorar «ya» la situación de dos edificaciones de Borroa
Denuncia los "graves problemas de seguridad, accesibilidad y salubridad"
El PSOE de Arteixo denuncia la situación en la que se encuentran dos edificaciones en el núcleo de Borroa que, según advierte el grupo municipal, suponen un «grave problema de seguridad, accesibilidad y salubridad».
La primera de las viviendas se encuentra abandonada desde hace años y provoca un tapón que impide el paso de vehículos de medio tamaño, como el camión de la recogida de la basura.
Los socialistas recuerdan que esta circunstancia ya generó «graves dificultades» durante un incendio registrado en el núcleo tiempo atrás.
También indican que la segunda edificación presenta un estado ruinoso, «con el tejado hundido, sin ventanas y con una evidente acumulación de basura, maleza, roedores e insectos», por lo que piden soluciones «ya».
