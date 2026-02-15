La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo

La huelga de autobuses continuará suspendida mañana, lunes, a la espera de un acuerdo que permita cerrar el conflicto. La situación sigue igual que el sábado, a la espera de que la patronal responda a la última propuesta presentada por los sindicatos, cuyas posturas se han distanciado en los últimos días.

Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) se muestran más favorables a un acuerdo, mientras que la Confederación Intersindical Galega (CIG) se plantea llevar a la asamblea la reactivación de la huelga si no hay avances en los próximos días.

El último encuentro entre sindicatos y la patronal tuvo lugar el pasado jueves, donde UGT propuso un acuerdo de eficacia limitada. La patronal propuso a CCOO que se adhiriese al acuerdo con solicitudes nuevas. En respuesta, Comisiones Obreras envió una nueva propuesta a la patronal con «ocho puntos» a la que todavía no han recibido respuesta.

La última vez que la patronal se pronunció sobre el tema fue el viernes, cuando explicó que siguen negociando con CC.OO y UGT, con el propósito de zanjar cuanto antes el conflicto.