Leo González, responsable del plan de rehabilitación de las Torres de Cillobre: «No hay en toda A Costa da Morte un recinto visitable tan singular»

¿Qué diagnóstico hace sobre el estado del recinto fortificado?

Se trata de un espacio dotado de 2.600 metros cuadrados con forma ovalada, rodeado de un muro que seguramente delimite con el antiguo espacio fortificado, que data del siglo XIV. Y en el interior, el pazo fue totalmente desmontado, a excepción de la torre sur, que se encuentra en un estado de deterioro evidente, pero recuperable. Hay además construcciones anexas muy interesantes, entre ellas dos alpendres y un hórreo característico de la zona, que se encuentra en muy buen estado de conservación. Tenemos un espacio en un estado de conservación precario, pero que no amenaza con derrumbarse.

¿Qué importancia tiene esta fortificación para el municipio?

Muchísima. Las Torres de Cillobre son un elemento histórico e identitario de A Laracha porque se trata de una edificación de época medieval que además aparece en el escudo del propio Ayuntamiento. Todavía queda mucho por saber de ella, pero lo que se puede asegurar es que se convirtió en un pazo con el tiempo, que subsistió hasta los años 50 del siglo pasado, cuando fue abandonado, y en los años 60 lo desmontaron por completo para hacer un puente en las proximidades. Aquí empieza una época de decadencia a la que buscamos poner fin con este plan de rehabilitación.

¿Qué actuaciones concretas son las que se plantean a corto y medio plazo?

Lo más urgente es el acondicionamiento del espacio, la limpieza de restos y vegetación. Después empezaremos con los trabajos arqueológicos para intentar identificar restos que nos permitan reconstruir la historia del lugar y así empezar con la rehabilitación de los edificios, tanto del muro perimetral como de los anexos. Debemos hacer una profunda labor de consolidación de los muros y de rehabilitación de los edificios. Esos serán los primeros pasos a seguir.

Y, después, ¿qué usos tendrá?

La idea es devolver a la comunidad local, a los vecinos de A Laracha, un espacio tanto de recreo y de paseo con zona verde, como un lugar que podrá acoger eventos de pequeño y mediano formato, con un espacio de interpretación histórica y arqueológica con recintos visitables. Queremos que sea un recurso visitable y disfrutable para todos y todas. Funcionará como museo, pero también como escenario para ver un concierto, por ejemplo.

¿En qué consistirán los trabajos de musealización?

Colocaremos paneles y mesas interpretativas por los diferentes espacios, además de articular un recorrido interpretativo por el lugar, que permitirá una comprensión total del bien patrimonial. Una vez que se acondicione la torre, también habrá un espacio expositivo listo para visitantes para completar el recorrido por el entorno. Además, se creará una zona de sombra en el norte del recinto amurallado, porque es donde se prevé que aparezcan menos restos arqueológicos. No queremos generar un gran impacto visual sobre el bien, por lo que los elementos serán pequeños y discretos. Para la rehabilitación se emplearán técnicas tradicionales para que no generen discordancias con el entorno.

¿Sabe ya si hay alguna construcción o elemento histórico de la finca que podrá conservarse, además de la torre, los alpendres y el hórreo?

Por ahora sabemos que uno de los elementos que se recuperará seguro será la cimentación del pazo de la época moderna, del siglo XVI, porque se conserva bastante bien. Pero no descartamos nada, igual descubrimos cosas nuevas con las que no contábamos y nos llevamos una grata sorpresa, tanto de la época moderna como de la medieval. Ojalá sea así.

¿Cuándo está previsto que las torres estén abiertas al público?

Si todo va bien, la estimación es de unos tres años. Pero no depende solo de nosotros. El Concello será el responsable de solicitar diversas ayudas para conseguir recursos de financiación para el proyecto, y de eso dependerá también la finalización de las obras.

¿Lo ven como una oportunidad para potenciar el turismo en el municipio?

Sí, pero no es el objetivo primordial. Lo que pretendemos es crear un espacio de disfrute y recuperación patrimonial para los vecinos de la localidad y de la comarca. Y luego, como recurso complementario, destinarlo a usos turísticos. Hay que tener en cuenta que en toda A Costa da Morte no hay un recinto tan singular, con estas características tan peculiares y con tanta historia, que pueda visitarse.