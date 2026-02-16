¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña

Existe un fenómeno demográfico que ya se hace notar por encima de cualquier estadística general en el área metropolitana de A Coruña: el crecimiento de la longevidad. No es solo que aumente el número de personas mayores, sino que cada vez más vecinos alcanzan edades que hasta hace poco tiempo se consideraban excepcionales.

Los concellos más cercanos a la ciudad —Arteixo, Abegondo, Bergondo, Oleiros, Culleredo, Sada, Cambre y Carral— reúnen un total de 5.675 vecinos con 85 años o más y, dentro de ese grupo, un colectivo cada vez más visible de nonagenarios (2.460) y personas que superan el siglo (53).

El reparto por municipios deja ya una primera lectura visible: la longevidad tiene puntos preferentes y no se distribuye de forma homogénea en el territorio. Oleiros y Culleredo son los dos municipios que lideran el ránking, con 593 y 391 vecinos de más de 90 años respectivamente, y con nueve centenarios cada uno, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025.

A estos les siguen Arteixo (375), Sada (340), Cambre (319), Bergondo (164), Abegondo (158) y Carral (120) y, entre estos seis, suman un total de 35 personas con más de 100 años.

La vejez tiene rostro de mujer

El mapa no es uniforme, pero el patrón es cada vez más nítido a medida que sube la edad: las mujeres son mayoría y su peso aumenta cuanto más se aproxima la población a los 100 años.

Cerca del 80% de las personas centenarias del área metropolitana tienen rostro femenino: 42 son mujeres y 11 son hombres. Y, aunque el dato es más bajo en mayores de 90 años, con 1.701 mujeres frente a 759 hombres, la mayoría femenina sigue siendo más que evidente, con un porcentaje superior al 69%.

Las localidades en las que más se refleja la diferencia de sexos es en Carral, donde todos los centenarios son mujeres (3 de 3); y en Bergondo y Cambre, con siete de ocho en ambos casos. Solo en Arteixo, con seis mayores de más de un siglo, se igualan el número de mujeres y de hombres.

Una agenda municipal adaptada a los nuevos tiempos

En la práctica, el alza de población envejecida se está traduciendo en una realidad concreta: más viudedad, más hogares unipersonales y más necesidad de apoyos para tareas diarias, especialmente a partir de los 85, por lo que la mayoría de Ayuntamientos del área están exigiendo más apoyo económico para ampliar y mejorar los servicios de ayuda en el hogar.

Pero la situación es muy distinta para unos y otros en lo que a servicios sociales se refiere. Y es que en los concellos con más dispersión geográfica, el reto es llegar a los domicilios aislados y garantizar una atención regular.

La demanda de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, actividades para mayores y transporte accesible ha crecido al mismo ritmo en los últimos años. Y, al mismo tiempo, se ha intensificado una realidad más silenciada pero muy palpable para muchas familias: el aumento de los cuidados.

Cuando la vida se alarga también se incrementan, en muchos casos, los periodos de dependencia, con un impacto directo en cuidadoras, que siguen siendo mayoría femenina, como los rostros de la vejez.