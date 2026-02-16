Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG lleva al Congreso la mejora de la N-634

El diputado Néstor Rego (segundo por la dcha), con representantes del BNG de Curtis y Vilasantar en el cruce de Sesmonde.

El diputado Néstor Rego (segundo por la dcha), con representantes del BNG de Curtis y Vilasantar en el cruce de Sesmonde. / LOC

RAC

El BNG presentará una iniciativa en el Congreso para reclamar el arreglo «de una vez por todas» de la N-634, especialmente a su paso por Teixeiro.

La formación demanda también la reforma del cruce de Sesmonde.

