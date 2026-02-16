Condenado a un año y siete meses de cárcel por estafar a su yerno en la compraventa de una finca en Oleiros
La Audiencia de A Coruña ve indicios suficientes para corroborar "la conducta engañosa del acusado"
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a un año y siete meses de prisión a un hombre por estafar a su yerno durante el proceso de compraventa de una finca en Oleiros.
Según recoge la sentencia, el acusado propuso al denunciante participar en la compra de una finca en Oleiros y recibió 45.000 euros —40.000 en efectivo y 5.000 por transferencia— para ese fin. Los magistrados explican que "nunca tuvo intención real de adquirir la propiedad e incorporó el dinero a su patrimonio para usos propios". Ante las reclamaciones de la víctima, dio excusas sin devolver finalmente las cantidades entregadas.
El tribunal ve indicios suficientes para corroborar "la conducta engañosa del acusado" y su intención de lucrarse económicamente con la operación. El acusado, en su declaración, "admite la entrega del dinero y su utilización del dinero para fines distintos y propios".
Las magistradas indican que "concurren en el acusado todos los elementos" de un delito de estafa y destacan que este "se aprovechó de la relación familiar y habitual que tenía con la víctima para lograr un clima de confianza que lo impulsó a aceptar la participación del 50 % de la supuesta compra que se le ofrecía".
La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
