Erundina Amado, vecina de Bergondo, cumple cien años: «Está fantástica de salud»

Esta vecina de Lubre emigró unos años a Alemania, regentó un bar en A Coruña y ahora disfruta de un feliz retiro "calcentando para toda la familia, jugando la partida y pintando"

Erundina posa con su familia y la alcaldesa de Bergondo, a la dcha.

Erundina posa con su familia y la alcaldesa de Bergondo, a la dcha. / LOC

RAC

La vecina de Lubre Erundina Amado cumplió cien años arropada por su gran familia. « Está fantástica de salud», destaca el Concello bergondés, que quiso felicitar en persona a esta centenaria, que permaneció unos años emigrada en Alemania, regentó un bar en A Coruña y disfruta ahora de un feliz retiro «calcetando para toda la familia, jugando la partida y pintando».

