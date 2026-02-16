Erundina Amado, vecina de Bergondo, cumple cien años: «Está fantástica de salud»

La vecina de Lubre Erundina Amado cumplió cien años arropada por su gran familia. « Está fantástica de salud», destaca el Concello bergondés, que quiso felicitar en persona a esta centenaria, que permaneció unos años emigrada en Alemania, regentó un bar en A Coruña y disfruta ahora de un feliz retiro «calcetando para toda la familia, jugando la partida y pintando».