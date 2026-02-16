Inundaciones en Miño por el desbordamiento del río Baxoi

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones y cortes de circulación en Miño en la entrada a Bañobre por Ponte Baxoi, en lugar do Pulo y en Lamelas.

Carretera cortada en Miño por las inundaciones. / LOC

El desbordamiento del río Baxoi obligó a cortar los accesos. Los responsables municipales ruegan precaución a vecinos y conductores en todas las vías cercanas al río para evitar accidentes.