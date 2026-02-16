Un lustro de trámites para usar el agua de la depuradora para regar el campo de golf Xaz

La Xunta atribuye a cambios legislativos y al retraso del Concello de Oleiros en remitir la documentación la demora en poner en marcha el sistema que permitiría utilizar agua de la depuradora para regar el campo de golf de Xaz.

Al menos, eso afirma en una respuesta por escrito al BNG, que preguntó en el Parlamento por los plazos para poner en marcha esta medida, una de las condiciones que se impuso para la apertura de este equipamiento deportivo.

La tardanza hace que el mantenimiento del campo de golf se realice con agua de la red general de agua potable, con el consiguiente coste, que supera los 84.000 euros por trimestre, según denunció el Concello hace meses, que apela además al impacto medioambiental.

La Xunta admite que el Concello solicitó en 2020 la reutilización de las aguas de la depuradora en el marco de una autorización de vertido que ya le había sido concedida. La solicitud, explica, no prosperó por un informe desfavorable de la Consellería de Sanidade debido a los cambios normativos introducidos en 2023 y 2024. Esta eventualidad obligó a reiniciar el proceso como concesión de agua. La concesión de este permiso la tramita ahora la empresa que explota el campo de golf en virtud de un convenio con el Concello.

«Conviene recordar que el procedimiento de esta nueva concesión se inició en 2024 y no fue hasta hace unas semanas que la Xunta recibió toda la documentación necesaria», precisa el Gobierno gallego en una respuesta del 22 de enero muy similar a otra de noviembre.

Noticias relacionadas

El BNG preguntará en el próximo pleno por los motivos de este retraso.