La sátira vuelve al Entroido de Sada: «Esto no es capricho de un día, se va a repetir todos los años, caiga quien caiga»

"Qué bonita es la Avenida Sada y sus Contornos / con esos baches que salpican, llega el agua hasta los morros [...] Y esa curva sin cuneta y ese arcén irregular / y ese gran paso de cebra, despintao para engañar». Las alusiones al mal estado de esta céntrica calle sadense no podían faltar en la puesta de largo de Os republicanos de Corbeiroa, una comparsa que pone fin a dos décadas de silencio entroidero en una villa conocida en el pasado por el espíritu carnavalesco.

Esta comparsa, creada por Veciños da Obra y que aspira a «recuperar la esencia del Carnaval en Sada», se estrenó este lunes con un repertorio que no dejó títere con cabeza y que toma el testigo de agrupaciones ya desaparecidas como Os Broas y Os Maleantes, que animaron las calles de A Coruña cuando la ciudad todavía no se había desprendido de la mordaza del franquismo.

Integrantes de la comparsa Os republicanos de Corbeiroa. / CASTELEIRO

La capilla de San Roque, «que está caendo, que ninguén a toque»; La Terraza, «que vai ao garete entre togas e outros birretes» o ese río Maior ,que «segue igual, sen destapar», fueron algunos de los «graves problemas» del municipio a los que sacaron punta Os Republicanos de Corbeiroa. Y lo hicieron a través de coplas cargadas de ironía, pero sin acritud. «Queremos dar un acicate al Gobierno para que espabile de una vez por todas, con retranca, sin faltar a nadie», explica el secretario de la agrupación vecinal, el cantautor Paris Joel.

Su primera salida a las calles de Sada tuvo que acortarse por la lluvia, que obligó a los integrantes de la comparsa a representar su afilado espectáculo en La Sociedad. Buena parte de los temas giraban en torno a la política local, «para poner los políticos a andar»; pero no solo enviaron «recaditos» al Gobierno local, personajes internacionales como Donald Trump, o mejor dicho, Donald Trompa, tambien tuvieron su apropósito.

LOC

Os Republicanos de Corbeiroa esperan que su iniciativa dé frutos y que otras entidades vecinales insuflen nueva vida a un Entroido que vuelva a ser «del pueblo y para el pueblo». El fin último, apuntan, es llenar de nuevo de comparsas la plaza de España, como en los buenos tiempos carnavaleros, apuntan. Y ya avisan: «Esto no es capricho de un día. Se va a repetir todos los años, caiga quien caiga».

La celebración culminó con un sorteo de regalos cedidos por los comerciantes de Sada y la asociación vecinal.

Noticias relacionadas

Más actos del Entroido en Sada

El Entroido continúa hoy en Sada con el desfile y un concurso de disfraces.El recorrido comenzará a las 17.30 horas de la Casa da Cultura y finalizará en el pabellón. A continuación se celebrará la tradicional quema de la sardina.