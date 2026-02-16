El sitio de su recreo en Oleiros: "Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa"

La Nacional VI a su paso por la localidad de O Carballo, en Oleiros, es un ir y venir incesante de vehículos desde primera hora de la mañana, pero a partir de las 11.00 horas el tráfico se ve momentaneamente interrumpido para dejar pasar a los jóvenes de Bachillerato del colegio Hijas de Cristo Rey, que disfrutan de su recreo visitando los locales de la zona.

Uno de esos locales es Noso Xeito, un negocio regentado por Jorge Simaes y Bea Casal que suele atender cada día a una docena de estos alumnos. Bea ya trata a muchos de ellos por su nombre, incluso conoce sus gustos. "Trato de personalizar a los clientes", señala, aunque su marido reconoce que no siempre es fácil. "Un día vienen 12, otro ocho; un día solo piden cosas para llevar 3, otros cinco, o son 20 y consumen 8...". En lo que coinciden es en señalar que "son buenos chicos y chicas". "No podemos decir otra cosa porque nos van a tener que pagar las pensiones", bromean.

En cuanto a las peticiones más comunes están el Cola-Cao y el café para llevar y, junto a las bebidas, los bocadillos, con el de tortilla, el de pollo y el de beicon con queso en el 'top 3'. De todas formas, insisten en señalar que "con los jóvenes nunca se sabe, todo se arma en el momento". Y en tiempo de exámenes cambian las costumbres. "A lo mejor vienen a por un bocadillo a la hora de la comida y algunos de ellos ya ni bajan", apunta Jorge.

Para acceder al Noso Xeito el alumnado del Cristo Rey tiene que cruzar la carretera nacional, pero sin cambiar de acera tienen La Despensa, un ultramarinos en el que Conchi les provee de cafés, Cola-Cao, refrescos, bocadillos "de cualquier embutido" y también "chucherías", como reconoce Conchi, que es quien les atiende al otro lado del mostrador. Y después de los alumnos bajan los profes a por sus cafés.

Eugenio, tutor de Primaria, es uno de los asiduos al café de La Despensa, "el mejor que hay", afirma. Acostumbra a bajar en los ratos que no tiene clase y la pastita que acompaña al café dice que no la perdona.

"Yo ya les controlo los horarios", reconoce Conchi, que relata que a la hora del recreo solo bajan los de Bachillerato, pero los martes y jueves, que es cuando el alumnado de ESO tiene clase por las tardes, la petición de bocadillos para comer se dispara. Y luego están los padres y madres, que llegan a partir de las 15.30 horas a tomar el café y esperar por los alumnos de Primaria, que salen una hora después.