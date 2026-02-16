A la venta suelo en el polígono de Teixeiro con precios que van de 163.000 a 822.000 euros

La empresa estatal de vivienda, Casa 47, ha puesto a la venta 19 parcelas del polígono industrial de Teixeiro. La subasta incluye suelo de la primera y segunda fase de este parque empresarial. Se trata de parcelas con diferentes usos: industria media aislada, industria grande aislada y equipamiento comercial, informa la entidad estatal.

Las parcelas suman una superficie total de 158.996 metros cuadrados y los precios van de los 163.000 a 822.000 euros, impuestos incluidos.

El suelo sale a la venta mediante un procedimiento abierto por concurso. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de abril.

Parcelas a la venta en el polígono de Teixeiro. / LOC

La empresa estatal llama la atención sobre la «ubicación estratégica» de este parque empresarial, «a media hora por carretera de A Coruña, Santiago y Lugo» y bien comunicado con carreteras «que enlazan fácilmente hacia Madrid, Cantabria y el norte de la península».

Este parque industrial registró un importante impulso en los últimos años con el desembarco de empresas como Greenalia o Inleit, entre otras. Precisamente la Xunta publicó ayer estratégico el centro de procesamiento de datos.