A la venta suelo en el polígono de Teixeiro con precios que van de 163.000 a 822.000 euros
La entidad estatal Casa 47 saca a subasta 19 parcelas que suman 158.996 metros cuadrados
RAC
La empresa estatal de vivienda, Casa 47, ha puesto a la venta 19 parcelas del polígono industrial de Teixeiro. La subasta incluye suelo de la primera y segunda fase de este parque empresarial. Se trata de parcelas con diferentes usos: industria media aislada, industria grande aislada y equipamiento comercial, informa la entidad estatal.
Las parcelas suman una superficie total de 158.996 metros cuadrados y los precios van de los 163.000 a 822.000 euros, impuestos incluidos.
El suelo sale a la venta mediante un procedimiento abierto por concurso. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de abril.
La empresa estatal llama la atención sobre la «ubicación estratégica» de este parque empresarial, «a media hora por carretera de A Coruña, Santiago y Lugo» y bien comunicado con carreteras «que enlazan fácilmente hacia Madrid, Cantabria y el norte de la península».
Este parque industrial registró un importante impulso en los últimos años con el desembarco de empresas como Greenalia o Inleit, entre otras. Precisamente la Xunta publicó ayer estratégico el centro de procesamiento de datos.
