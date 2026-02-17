Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo
Los equipos de emergencia realizaron un rescate "complicado" que obligó a cortar una carretera municipal
Bergondo
Un joven de 20 años tuvo que ser trasladado de gravedad este martes al Hospital de A Coruña tras ser atropellado en Bergondo mientras circulaba con un patinete.
El accidente se produjo a las 14.08 horas en la parroquia de Lubre. El rescate fue "complicado", según informan desde emergencias, ya que el joven tuvo que ser excarcelado de debajo de un vehículo que a su vera quedó atrapado en una cuneta.
La operación obligó a cortar todo el tramo de la carretera municipal de Ruadalama a Guinlle para que los equipos de emergencia pudieran trabajar.
Hasta el lugar se trasladaron ambulancias de urgencias sanitarias, bomberos, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico, además de un médico y enfermera del PAC de Sada.
- Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- Luz verde ambiental para la construcción de 160 viviendas en A Penouqueira, en Arteixo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida