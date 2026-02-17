Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo

Un joven de 20 años tuvo que ser trasladado de gravedad este martes al Hospital de A Coruña tras ser atropellado en Bergondo mientras circulaba con un patinete.

El accidente se produjo a las 14.08 horas en la parroquia de Lubre. El rescate fue "complicado", según informan desde emergencias, ya que el joven tuvo que ser excarcelado de debajo de un vehículo que a su vera quedó atrapado en una cuneta.

La operación obligó a cortar todo el tramo de la carretera municipal de Ruadalama a Guinlle para que los equipos de emergencia pudieran trabajar.

Hasta el lugar se trasladaron ambulancias de urgencias sanitarias, bomberos, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico, además de un médico y enfermera del PAC de Sada.