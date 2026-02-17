Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo

Los equipos de emergencia realizaron un rescate "complicado" que obligó a cortar una carretera municipal

Imagen del operativo de rescate al joven atropellado en Lubre

Imagen del operativo de rescate al joven atropellado en Lubre

RAC

Bergondo

Un joven de 20 años tuvo que ser trasladado de gravedad este martes al Hospital de A Coruña tras ser atropellado en Bergondo mientras circulaba con un patinete.

El accidente se produjo a las 14.08 horas en la parroquia de Lubre. El rescate fue "complicado", según informan desde emergencias, ya que el joven tuvo que ser excarcelado de debajo de un vehículo que a su vera quedó atrapado en una cuneta.

La operación obligó a cortar todo el tramo de la carretera municipal de Ruadalama a Guinlle para que los equipos de emergencia pudieran trabajar.

Hasta el lugar se trasladaron ambulancias de urgencias sanitarias, bomberos, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico, además de un médico y enfermera del PAC de Sada.

