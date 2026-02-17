O Portiño de Suevos aplaza su legalización sine die por falta de garantía eléctrica

La legalización del núcleo de O Portiño, en Suevos, vuelve a estancarse. Casi nueve meses después de que la corporación municipal de Arteixo aprobara por unanimidad una moción conjunta presentada por la oposición para “agilizar” los trámites y de que el alcalde, Carlos Calvelo, señalase que el Concello confiaba en cerrar este proceso en 2025, el regidor reconoce ahora que el expediente queda condicionado a un factor externo: la capacidad de la red eléctrica.

Calvelo aseguró en la última sesión plenaria que no existe “garantía de suministro” en la zona y afirmó que, hasta que Naturgy responda al requerimiento municipal sobre la insuficiencia de potencia, no habrá previsión de plazos. Y advirtió además de que, si la compañía descarta la solución, “no se podrá garantizar la legalización del núcleo”. El Concello, dijo, espera una respuesta de Naturgy y descarta asumir el coste de la instalación de un nuevo transformador, que cifró en 1,9 millones de euros.

La legalización de los núcleos de Campelo-Porto, en Sorrizo, A Sartaña y A Ponte, ambos en Chamín, O Campo, en Barrañán, y O Portiño, en Suevos, es una demanda histórica en Arteixo que en octubre de 2024 consiguió el dictamen favorable de la Xunta tras concluir que la modificación puntual del planeamiento que tramita el Concello para legalizar estos cinco asentamientos es ambientalmente viable.

Todos ellos son asentamientos que surgieron al margen del planeamiento y que están clasificados en la actualidad como suelo no urbanizable y afectados parcialmente por el sistema de protección de costas.

Las viviendas deberán adecuarse a la normativa vigente

El regidor popular afirmó que el "esfuerzo" que está realizando el Ejecutivo local por regularizar los núcleos es "enorme", pero que necesitan el visto bueno de Naturgy para que la tramitación siga adelante, y aseguró que el proceso "no está siendo nada fácil".

Calvelo también explicó que los propietarios de las viviendas afectadas deberán adecuarlas a la normativa vigente. El mandatario arteixano agregó que muchos de ellos tendrán que invertir "cantidades importantes de dinero" para que puedan legalizarse posteriormente.

La oposición de Arteixo, compuesta por PSOE, BNG y la concejala no adscrita, Noelia Martínez, se unió en mayo para demandar la tramitación urgente de los núcleos al considerar que la situación está provocando un "gran desamparo para muchos vecinos afectados".