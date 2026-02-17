La Xunta repara de emergencia un centro de telecomunicaciones de Monte Xalo

La Xunta contrató de emergencia la semana pasada un centro de telecomunicación del Monte Xalo, en Culleredo, dañado por los numerosos temporales de las últimas semanas. La infraestructura está gestionada por Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal), de titularidad autonómica, e incluye también una actuación similar en el centro de Cariño.

En el informe de emergencia Retegal señala que los últimos temporales, algunos de ellos calificados con alerta roja, "provocaron cortes eléctricos atribuibles a la compañía distribuidora que alimenta los centros de suministración eléctrica, que dañaron los grupos electrógenos" de la empresa. Estos, apuntan, "están instalados precisamente para que entre en funcionamiento cuando hay cortes de electricidad" y así no interrumpir el suministro, que da cobertura a las zonas "menos favorecidas del territorio gallego".

Retegal destaca que estos centros son de "vital importancia", sobre todo en los momentos de alertas climatológicas extremas. En estas instalaciones están también instaladas las cámaras de vigilancia para el control de los incendios forestales.

Las incidencias por las diversas borrascas en el último mes han provocado en el área metropolitana de A Coruña desde cortes de luz hasta caídas de árboles. En las intermediaciones del Monte Xalo el pasado 23 de enero ardió un transformador que requirió la atención de los bomberos, mientras que esa misma noche en la localidad de Culleredo se desprendió la fachada de un edificio de la calle Ánxel Senra. En Carral, varias casas también experimentaron cortes eléctricos cuando los rayos de esa noche provocaron que se queman los cuadros eléctricos.

Retegal añade en su informe que "la gravedad y el alcance de la avería" además del "impacto sobre los servicios esenciales prestados y la afectación a la ciudadanía", justifican el carácter de emergencia del contrato.

Entre las actuaciones a realizar está la sustitución del motor, la reparación de los cuadros y líneas, así como "cualquier trabajo que resulte necesario para la reparación de los grupos". En el documento también se indica la necesidad de poder garantizar los servicios esenciales en localizaciones "fuertemente damnificadas" por los temporales. El contrato tiene un plazo de ejecución de solo un mes y se adjudicó a la compañía SMG IBERIA S.L. por 35.695 euros, con fondos de Retegal.