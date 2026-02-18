Tres delegados sindicales de la CIG en Cambre renuncian a sus cargos por "desgaste personal"

Tres delegados sindicales de la CIG en Cambre han renunciado este miércoles a sus cargos representativos, entre ellos la presidenta de la Junta de Personal del Concello. La decisión se toma en medio del conflicto entre los trabajadores del Ayuntamiento y el Gobierno local, con negociaciones atascadas desde hace meses.

La crisis entre el personal y el Ejecutivo se recrudeció en los últimos meses, hasta el punto de que la Junta de Personal pidió que el Ayuntamiento fuese intervenido para salir del "fuerte bloqueo administrativo" en el que estaba sumido, que afectaba directamente a trabajadores y servicios municipales. "Nada mellora, é máis, as cousas non deixan de empeorar", afirman los delegados en un comunicado enviado a sus compañeros.

En el mensaje, los representantes de la CIG señalan que las negociaciones no han sido fáciles. "Temos a sensación de que o actual goberno considera que os representantes da CIG non somos interlocutores válidos", explican los del sindicato nacionalista, que añade que no ven por parte del Ejecutivo local "actitud negociadora" y que "non se nos escoita".

Los delegados acusan al Gobierno municipal de señalarles como culpables de la falta de diálogo y de "querer prexudicar a imaxe pública do Concello por ser os que impulsamos as protestas que se levaron". Los trabajadores del Concello se movilizaron en varias ocasiones para reclamar avances en las negociaciones. Entre sus reclamaciones están la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el pago de las productividades pendientes o las ayudas reguladas correspondientes a 2022, 2023 y 2024.

En el comunicado los representantes apuntan que ellos llevaron a cabo las decisiones que se tomaron en la asamblea y que "demos a cara polo que consideramos xusto". "Non mentimos, a situación do Concello é penosa aínda que algúns se neguen a admitilo", declaran.

Los delegados de la CIG apuntan a un "desgaste personal brutal" entre las razones que los han llevado a renunciar a sus cargos, y anuncian que deciden retirarse de las negociaciones para que estas puedan avanzar. "Se o problema para o avance das negociacións somos nós, retirámonos para que poidan negociar e avanzar co resto", señalan, pero avisan que seguirán participando en las asambleas de los trabajadores y apoyarán las decisiones de la mayoría. Además, la CIG continuará estando representada en las mesas de negociación por personal de la central sindical.

"Desexamos de corazón que a situación mellore, pero chegamos á conclusión de que a nosa loita non o vai a conseguir neste momento e nestas circunstancias", concluyen los representantes, que agradecen también el apoyo de sus compañeros.

Negociaciones enquistadas

El conflicto laboral del personal del Concello se remonta a gobierno locales anteriores, antes los que ya se había denunciado la precariedad laboral que sufren los trabajadores municipales y el desfase de la actual RPT, que data de 1999.

Noticias relacionadas

El actual Gobierno, liderado por Diana Piñeiro del PP, reivindica que, desde su llegada el pasado 21 de abril, han adoptado medidas significativas: la aprobación de las 35 horas semanales, el horario de verano, la recuperación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales caducado desde 2022, la puesta en marcha de los informes necesarios para implantar la carrera profesional y la creación de una comisión técnica para elaborar la nueva RPT. Añade que se está estudiando un protocolo antiacoso y que existe "plena disponibilidad" para atender las necesidades del personal.