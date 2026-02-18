Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avanza el proyecto para construir 58 pisos sociales en Os RosalesLa repercusión en Galicia de la huelga de médicosLa brecha salarial persisteConcentración de usuarios y trabajadores del programa LecerOtra borrasca en A Coruña antes de un cambio de tiempoOposición masiva para 24 plazas en el Concello de A CoruñaBloqueo en la negociación del convenio del bus interurbanoLa oferta del Elche que pretendía llevarse a Lucas Noubi
instagramlinkedin

Jornada de puertas abiertas en el tanatorio de Pompas Fúnebres de Sada

Será el sábado 21 de febrero a partir de las 11.00 horas

Entrada del tanatorio de Pompas Fúnebres en Sada.

Entrada del tanatorio de Pompas Fúnebres en Sada. / LOC

Pompas Fúnebres organiza una jornada de puertas abiertas con motivo de la reapertura del tanatorio de Sada, que permaneció inoperativo durante años.

Será el sábado 21 de febrero a partir de las 11.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents