Jornada de puertas abiertas en el tanatorio de Pompas Fúnebres de Sada
Será el sábado 21 de febrero a partir de las 11.00 horas
Pompas Fúnebres organiza una jornada de puertas abiertas con motivo de la reapertura del tanatorio de Sada, que permaneció inoperativo durante años.
Será el sábado 21 de febrero a partir de las 11.00 horas.
