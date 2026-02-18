Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos fueron los mejores disfraces del Entroido de Sada

Cigardelos, Pulpeira de Mondego y Cazadragóns, los más votados en las categorías mini, grupal y carrozas

Concurso de disfraces de Sada

Concurso de disfraces de Sada

Concurso de disfraces de Sada / LOC

RAC

El Concello de Sada entregó este miércoles los premios a los mejores disfraces y comparsas del Entroido.

La entrega de galardones se celebró tras el tradicional desfile que acogió el pabellón de los deportes.

En total, el Concello entregó 5.850 euros en premios a disfraces, grupos y carrozas.

Los mejores disfraces en la categoría mini, de hasta cuatro componentes, fueron para Cigardelos (300 euros), Recuerdo de Galicia (200 euros) y la Dama do Cartón.

Los premios en la categoría grupal (con un mínimo de cinco componentes) fueron para Pulpeira de Mondego (600 euros), Non perdas o fío (450 euros) y Churrascada (300 euros).

Las mejores carrozas fueron Cazadragóns (1.000 euros), Fíos de Salitre (800 euros) y Cambrel Rock (600 euros).

Además, cada carroza recibió una cuantía fija de 250 y 100 euros por el empleo de un vehículo de tracción a motor o plataformas sin vehículo a motor.

