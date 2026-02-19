Arteixo exigirá tener un mínimo de 22 socorristas en sus playas

El Concello de Arteixo ha sacado a licitación el servicio de socorrismo para sus playas por 1.083.230 de euros para los próximos dos veranos. La nueva adjudicataria del servicio dará cobertura a los arenales de Suevos, Sabón, Repibelo, Valcovo, Cambouzas y Barrañán del 15 de junio al 15 de septiembre.

El Ayuntamiento de Arteixo exige a la nueva empresa tener personal suficiente como para cubrir un mínimo de 22 socorristas, además de otros tres ayudantes con formación en primeros auxilios y dos patrones náuticos para la base náutica del Punta Langosteira. La playa de Sabón es la que más personal tendrá asignado, un total de seis socorristas, seguida por la de Valcovo, que tendrá cuatro. Todos ellos trabajarán, como mínimo en horarios de 12.00 a 20.00 horas. En los pliegos el Concello señala que la adjudicataria "no podrá pretextar en ningún caso la falta de personal para suspender o retrasar los servicios indicados", por lo que debe de contar con ese mínimo de trabajadores.

Además de realizar las labores de vigilancia de los arenales y la asistencia a los usuarios, los trabajadores también tendrán que prestar primeros auxilios a quien lo necesita, además de colaborar con los servicios de emergencias.

El nuevo contrato también incluye los medios materiales necesarios para el servicios de salvamento, aunque muchas de las infraestructuras básicas, como las torres de vigilancia o las embarcaciones, serán cedidas por el Concello de Arteixo. La nueva adjudicataria tendrá, por ejemplo, que proveer de los materiales necesarios para las curas, las medicinas necesarias para primeros auxilios o los uniformes para los socorristas.

La contratación de los equipos de salvamento se une también a la limpieza de playas del municipio. Arteixo recibirá un total de 24.767 euros en ayudas de la Diputación de A Coruña para apoyar en la incorporación de personal en el saneamiento de arenales durante los meses de verano, además de la compra de material necesario como vestuario o maquinaria ligera. El ente provincial ha destinado un total de 900.000 euros para 41 municipios costeros.