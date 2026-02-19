La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera

Trébore Jardinería, administrada por Sandra Ortega, es una de las dos empresas aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera de Dorneda. El Concello acaba de publicar el acta de apertura de sobres de este concurso, al que opta también el Grupo Sifu Galicia. Los servicios técnicos municipales analizarán ahora las dos ofertas para elegir la más ventajosa.

El Ayuntamiento de Oleiros sacó a contratación el servicio de jardinería y mantenimiento de este parque con un importe base de licitación de 128.213 euros y un valor estimado de 190.000 euros por dos anualidades, con posibilidad de un año más de prórroga. El contrato está reservado únicamente a centros especiales de empleo con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a las personas con discapacidad.

El grupo Trébore, administrado por la hija de Rosalía Mera y Amancio Ortega, cumple este requisito. Este grupo fue iniciativa de la Fundación Paideia Galiza como alternativa para el empleo de colectivos en desventaja social y está calificado como Centro Especial de Empleo.

Un parque de premio en terrenos cedidos por la empresaria

Sandra Ortega cedió además al Concello los terrenos para crear este parque, que creó el grupo Trébore junto a Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y que contó también con las colaboraciones de empresas locales, artesanales, artistas y el Concello de Oleiros.

Noticias relacionadas

Este parque obtuvo en 2025 el premio Xardín Galego. El jurado destacó que «un proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sostenibilidad. Destaca la fuerte implicación social, la educación ambiental, la creación de hábitats naturales, el uso de especies autóctonas y materiales locales, así como el diseño resiliente y orientado a la mejora bioclimática».