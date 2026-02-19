La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
Sifu Galicia es la otra firma que opta a este concurso de mantenimiento con un valor estimado de 190.000 euros | La empresaria, hija de Rosalía Mera y Amancio Ortega, cedió los terrenos de Dorneda para crear este jardín, que diseñó el centro especial de empleo del que es administradora
Trébore Jardinería, administrada por Sandra Ortega, es una de las dos empresas aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera de Dorneda. El Concello acaba de publicar el acta de apertura de sobres de este concurso, al que opta también el Grupo Sifu Galicia. Los servicios técnicos municipales analizarán ahora las dos ofertas para elegir la más ventajosa.
El Ayuntamiento de Oleiros sacó a contratación el servicio de jardinería y mantenimiento de este parque con un importe base de licitación de 128.213 euros y un valor estimado de 190.000 euros por dos anualidades, con posibilidad de un año más de prórroga. El contrato está reservado únicamente a centros especiales de empleo con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a las personas con discapacidad.
El grupo Trébore, administrado por la hija de Rosalía Mera y Amancio Ortega, cumple este requisito. Este grupo fue iniciativa de la Fundación Paideia Galiza como alternativa para el empleo de colectivos en desventaja social y está calificado como Centro Especial de Empleo.
Un parque de premio en terrenos cedidos por la empresaria
Sandra Ortega cedió además al Concello los terrenos para crear este parque, que creó el grupo Trébore junto a Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y que contó también con las colaboraciones de empresas locales, artesanales, artistas y el Concello de Oleiros.
Este parque obtuvo en 2025 el premio Xardín Galego. El jurado destacó que «un proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sostenibilidad. Destaca la fuerte implicación social, la educación ambiental, la creación de hábitats naturales, el uso de especies autóctonas y materiales locales, así como el diseño resiliente y orientado a la mejora bioclimática».
- Luz verde ambiental para la construcción de 160 viviendas en A Penouqueira, en Arteixo
- Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis
- Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda
- El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida
- Aena tramita la licitación para transformar el antiguo párking de Alvedro en un área comercial
- Aparatoso accidente en el puente de O Pedrido