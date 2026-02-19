Julio Torrado presenta en Biblos su libro ‘Tiro libre’
El exdiputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, presenta este viernes en la librería Biblos de Betanzos su libro Tiro Libre. Historias de deporte para falar de política.
Será a las 19.30 y estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, y el periodista Ángel Castiñeira.
