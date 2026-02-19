Luz verde inicial a la declaración del casco histórico de Betanzos como "zona de acceso restringido"

El Concello de Betanzos ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo por el que declara el casco histórico "zona de acceso restringido".

La declaración entrará en vigor a los tres meses de la publicación del anuncio y tras someterse a exposición pública para alegaciones.

El control del tráfico en la zona monumental se realizará mediante 12 cámaras de videovigilancia que tomarán los datos de las matrículas y expedirán multas a aquellos vehículos no autorizados que permanezcan en el casco más tiempo del autorizado.

Las normas que regirán en esta nueva zona peatonal estarán reguladas por la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridad viaria, que se somete también a exposición pública para que las personas interesadas presenten las alegaciones que consideren oportunas.

Nuevas normas

La norma limita el acceso rodado al casco histórico a treinta minutos. Quedan eximidos de esta restricción los residentes en las zonas peatonales, los usuarios de garajes, personas que tengan reconocida una movilidad reducida y sus cuidadores, servicios de emergencia, taxis y VTC y empresas de construcción que operen en la zona.

A partir de su entrada en vigor, los vehículos no podrán circular a más de 20 kilómetros por hora y no podrán estacionar en ninguna zona de acceso restringido, salvo que existan espacios expresamente habilitados para elloL

El Concello permitirá además el acceso para operaciones de carga y descarga en horario de 7.00 a 11.00 horas. La Alcaldía podrá, además, otorgar autorización de acceso a otros usuarios "siempre que se acredite adecuadamente la necesidad de circulación por las zonas peatonales.

Campaña informativa

La declaración de zona de acceso restringido entrará en vigor a los tres meses de la publicación del anuncio de su aprobación definitiva en el BOP.

El Concello establecerá un período de carencia, una vez que se apruebe de forma definitiva la declaración y hasta su entrada en vigor. En este período, el Concello hará una campaña informativa sobre la norma.