El Plan de Obras de la Diputación deja 20 millones de euros en 926 obras en la comarca coruñesa

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, hizo balance este jueves de las inversiones del Plan de Obras y Servicios (POS) en la comarca de A Coruña, donde el organismo provincial tiene previsto ejecutar este año 926 actuaciones que suman una inversión de 20,1 millones de euros. Lo hizo en Oleiros, acompañado de su alcalde, Ángel García Seone, con quien repasó también las cifras del programa en el municipio.

González Formoso destacó el "récord absoluto" que representan los 138 millones de euros consignados para este año por la Diputación para inversiones en los concellos de toda la provincia, "una cantidad que supera en 20 millones de euros lo que destina la Xunta a los 313 concellos gallegos", afirmó. De hecho, recordó que cuando asumió la presidencia de la Diputación, el presupuesto del POS apenas alcanzaba los 24,5 millones de euros.

Ante esta situación, González Formoso instó al Gobierno gallego a "romper la racha de la congelación" y elevar los 116 millones que destina a obras hasta los 200 millones de euros. "Aun así, proporcionalmente seguiremos dando más dinero a los concellos", apuntó el presidente del organismo provincial, que matizó que cada año la Diputación de A Coruña suele lanzar dos POS adicionales cada año, lo que eleva el montante total.

En el caso de Oleiros, el presidente de la Diputación informó de que el concello recibió 17 millones de euros desde el año 2017 del POS, una cifra que supera los 20 millones de euros contando con los POS adicionales. En el último Pleno municipal, la corporación aprobó varias partidas con cargo a este programa. La más destacada asciende a 1.277.438 euros y tiene por objeto culminar la renovación de la red general de agua en la calle Rosalía de Castro, en Montrove. A ella se suma otra de 1.082.637 euros para construir un nuevo colector de pluviales en la calle Sauces y a la pavimentación de diversas calles y caminos del municipio. Por último, el pleno acordó destinar una parte de los fondos del POS, concretamente 779.370 euros, a financiar gastos corrientes.

El alcalde de Oleiros y diputado provincial por Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, aprovechó la visita del presidente de la Diputación para reivindicar el papel del organismo provincial, hasta el punto de que se comprometió a luchar "para que las diputaciones sigan existiendo", ya que son "claves" para los concellos grandes, pero especialmente para los más pequeños.

El regidor oleirense también señaló el cambio de criterio en el reparto de estos fondos. "No es igual que gobierne Juan que Pedro", señaló en alusión a la época en la que gobernaba el PP en la Diputación, de la que solo recibían fondos "cuando no les quedaba otra", mientras que el grueso "iba para determinados concellos", denunció. Ahora, sin embargo, asegura que el trato con el ente provincial es "exquisito".

García Seoane no dejó pasar la ocasión para hacer su propio vaticinio respecto a la composición de una futura Diputación y avisó al Partido Popular que "no les van a salir los números" para hacerse con la Presidencia del organismo provincial por la posible irrupción de Vox en muchos ayuntamientos.

Tras el acto institucional en el Concello, en el que también participó la diputada de Planes Provinciales de la Diputación, Cristina García, González Formoso y García Seoane realizaron una visita a las obras de acondicionamiento y pavimentación de las calles Vila, Atochas y Campo do Souto, en la parroquia de Iñás, que se financian con fondos del POS.