Rioboo anuncia que las obras en el pabellón de Tarrío comenzarán este verano
El alcalde respondió a la preocupación de los usuarios tras la alerta de la Federación Galega de Balonmán
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció este jueves que las obras de rehabilitación en el polideportivo de Tarrío comenzarán este verano. El anuncio llega después de que la Federación Galega de Balonmán alertara sobre el estado de las instalaciones y señalase que no se pueden autorizar fases autonómicas en el polideportivo debido a las goteras.
El regidor quiso enviar un "mensaje de tranquilidad" a los usuarios y clubes del pabellón, que han denunciado el mal estado durante meses. El Club Balonmán Culleredo ha estado entre los mayores críticos al Concello, con denuncias sobre la falta de apoyo, que les ha obligado, entre otras cosas, a hacerse cargo de los pagos del combustible para las calderas para así poder tener agua caliente.
Rioboo explicó en una intervención en una emisora de radio local que este verano, una vez terminadas las temporadas deportivas, se llevará a cabo la reforma integral planeada de 1,3 millones de euros. "Somos conocedores que hay deficiencias, que su vida útil está acabada, que habría que hacer alguna remodelación puntual", reconoció el alcalde.
Rioboo también explicó que el Concello dará opciones a los conjuntos deportivos que utilizan las instalaciones para poder utilizar los pabellones de Almeiras o el de O Burgo, pero organizados de modo que no se perjudique al resto de usuarios.
La reforma del pabellón de Tarrío acumula un importante retraso. En 2021 se sacó a licitación por primera vez, pero la adjudicataria pidió rescindir el contrato. El proyecto sufrió un nuevo obstáculo al tener que actualizar los precios, lo que incrementó el coste en un 29%.
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- Luz verde ambiental para la construcción de 160 viviendas en A Penouqueira, en Arteixo
- Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis