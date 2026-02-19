Rioboo anuncia que las obras en el pabellón de Tarrío comenzarán este verano

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció este jueves que las obras de rehabilitación en el polideportivo de Tarrío comenzarán este verano. El anuncio llega después de que la Federación Galega de Balonmán alertara sobre el estado de las instalaciones y señalase que no se pueden autorizar fases autonómicas en el polideportivo debido a las goteras.

El regidor quiso enviar un "mensaje de tranquilidad" a los usuarios y clubes del pabellón, que han denunciado el mal estado durante meses. El Club Balonmán Culleredo ha estado entre los mayores críticos al Concello, con denuncias sobre la falta de apoyo, que les ha obligado, entre otras cosas, a hacerse cargo de los pagos del combustible para las calderas para así poder tener agua caliente.

Rioboo explicó en una intervención en una emisora de radio local que este verano, una vez terminadas las temporadas deportivas, se llevará a cabo la reforma integral planeada de 1,3 millones de euros. "Somos conocedores que hay deficiencias, que su vida útil está acabada, que habría que hacer alguna remodelación puntual", reconoció el alcalde.

Rioboo también explicó que el Concello dará opciones a los conjuntos deportivos que utilizan las instalaciones para poder utilizar los pabellones de Almeiras o el de O Burgo, pero organizados de modo que no se perjudique al resto de usuarios.

La reforma del pabellón de Tarrío acumula un importante retraso. En 2021 se sacó a licitación por primera vez, pero la adjudicataria pidió rescindir el contrato. El proyecto sufrió un nuevo obstáculo al tener que actualizar los precios, lo que incrementó el coste en un 29%.