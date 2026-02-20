Cambre inicia la mesa para actualizar la relación de puestos de trabajo municipales

Este viernes empezaron las reuniones de trabajo de la mesa técnica para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Cambre, según informa el Concello. Está formada por habilitados nacionales y técnicos municipales del grupo A, lo que garantizará la «mayor objetividad posible sin injerencias externas».

La reunión concretó las bases para la nueva propuesta de RPT, lo que permitirá actualizar una estructura municipal que «se encuentra desfasada desde 1999» y se marcó un calendario a seguir para los próximos meses. La mesa, siempre según el Ayuntamiento, realizará un «necesidades reales y actuales de cada departamento» y habrá una nueva sesión la mañana del 6 de marzo. La alcaldesa, Diana Piñeiro, afirma que apoyará los derechos de los trabajadores del Concello y afirmó que la mesa es «nha das miñas promesas feitas aos traballadores e agardo que se aprobe o antes posible».

La sesión llega tras un largo conflicto laboral en el Ayuntamiento, y la Junta de Personal pidió en diciembre que el Concello fuese intervenido para salir del «fuerte bloqueo administrativo» en el que estaba sumido. Tres delegados sindicales de la CIG en Cambre renunciaron este miércoles a sus cargos representativos, entre ellos la presidenta de la Junta de Personal del Concello, y afirmaron que «temos a sensación de que o actual goberno considera que os representantes da CIG non somos interlocutores válidos». Acusan al Gobierno local de señalarlos como culpables de la falta de diálogo.