Cerceda prevé ingresar 4,3 millones de euros por impuestos de proyectos industriales

El Ayuntamiento de Cerceda aprobó ese miércoles un presupuesto de más de 17 millones de euros, un incremento de un 21% con respecto al año pasado. De estos, más de 4,3 millones estarán financiados por los impuestos y tasas que tendrán que abonar los distintos proyectos industriales planeados en el municipio.

En la memoria de las cuentas para este 2026, el Concello detalla que prevé ingresar a través del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) más de 2,5 millones por cinco proyectos que “prevén la concesión de su licencia en el ejercicio actual”.

Entre ellas, la que mayor dinero recaudará será el parque eólico, cuyos promotores tendrán que abonar 1,052 millones de euros por las actuaciones planeadas, seguido por las obras en el centro de producción de nutrición animal, por las que el Ayuntamiento ingresará 700.000 euros.

Las otras grandes previsiones industriales para el 2026 incluyen la planta de biogás, que está previsto ubicar en los terrenos de la antigua central térmica de Meirama, y un sistema de almacenamiento energético en baterías. Por la primera, Cerceda prevé recaudar unos 504.000 euros, mientras que por la segunda serían 265.000. El último gran importe por obras vendrá de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pagará unos 56.000 euros de ICIO al Concello.

Todos estos proyectos, que todavía no cuentan con licencias aprobadas, también tendrán que pagar las tasas por obtener los permisos urbanísticos, por lo que el Ayuntamiento prevé ingresos unos 1,8 millones de euros adicionales.

El Concello compensa de esta manera lo que deja de recaudar en impuestos tras el cierre de la central de Meirama, que aportaba 1,2 millones de euros a las arcas municipales. Las cuentas para 2026 prevén que Cerceda recaudará 2,08 millones de euros en gravámenes directos. El regidor, Juan Manuel Rodríguez, expresó en el pleno que “estamos orgullosos da xestión económica que se fixo no seu día trala perda destes ingresos”.

Con estos ingresos, el Gobierno local puede justificar el incremento de gastos, que suben sobre todo en las ayudas a asociaciones y el refuerzo al Servicio de Ayuda del Hogar.

El presupuesto recibió el visto bueno de Intervención, aunque con cautelas. En el informe de evaluación, el habilitado nacional expresa que “es necesario que se ejecute el presupuesto de 2026 de forma muy prudente”. El interventor señala que el Gobierno debería intentar “reducir al máximo los gastos innecesarios e ingresar todos los ingresos presupuestados en la medida de lo posible”, ya que hay riesgo de incumplir la regla de gasto.