Conflicto en los juzgados por el pago de 1,16 millones Culleredo a Obralar

La saga judicial de Obralar, que fuera la concesionaria del Centro Logístico de Transportes de Ledoño, continúa, esta vez con pleitos sobre la liquidación de deudas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña ha dado la razón al Concello de Culleredo para compensar 680.000 euros de la deuda de 1,16 millones que debía a la empresa con las liquidaciones tributarias pendientes de pago por la compañía. Sin embargo, esta decisión ha sido contestada por el juzgado del Contencioso-Administrativo número 2, el que originalmente había dictado la sentencia de ejecución, ha requerido al Ayuntamiento que pague la deuda íntegra.

El Tribunal Supremo ratificó en 2022 que el Ayuntamiento debía pagar 1,16 millones por los trabajos ejecutados y bienes a revertir en el rescate de la concesión del centro logístico a Obralar. Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Sin embargo, el Concello, en octubre 2023, aprobó la compensación de oficio de créditos, declarando así que debía pagar solo 478.271 euros de crédito por el contrato de construcción y explotación del centro logístico. Esta resolución fue recurrida por la empresa ante el Contencioso-administrativo número 3, que lo rechaza.

Según detalla la sentencia del juzgado, en esta compensación de créditos el Ayuntamiento incluye facturas por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2017 a 2023, así como liquidaciones de la plusvalía. En un informe elaborado por la Diputación y presentado por Culleredo para justificar esta rebaja, se explica que Obralar tenía deudas vencidas por un importe total de 680.072 euros y que el Concello envió hasta 21 providencias para que se le abonara lo debido. El contencioso número 3 rechazó el recurso ya que considera que ya que considera que el Ayuntamiento cumple los requisitos legales para realizar la operación.

Ante esta decisión Obralar acude de nuevo al juzgado número 2 para reclamar que Culleredo le abone íntegramente los 1,16 millones que el Supremo había ratificado en 2022. El Concello apela el auto dictado por la jueza que da la razón a la empresa, esta vez al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) argumentando que la resolución de Alcaldía "no fue dictada con ánimo fraudulento alguno" sino por reducir trámites. La presentación de Culleredo explicó que "carecía de sentido" liquidar la deuda completa para después volver a reclamarle a Obralar los 680.000 euros que debía al consistorio. El Ayuntamiento explicó que, además, "había un considerable riesgo de pago fallido por encontrarse [la empresa] en situación de concurso de acreedores".

El Superior da en este caso la razón a Obralar, ya que considera que "la compensación de deudas", debería haber sido aceptada por la sala que tramitaba la reclamación de la empresa y no, como ha sucedido, por otro juzgado. Fuentes municipales explican que esta resolución se dictó antes de que el Concello pudiera comunicar la resolución del número 3, por lo que el procedimiento judicial todavía se encuentra en marcha.