Una empresa promueve una planta de reciclaje de residuos en Miño

Desguaces La Casilla tramita las autorizaciones para instalar una planta de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos en Miño. La empresa, que somete su proyecto a evaluación del impacto ambiental, pretende poner en marcha este negocio en una parcela que arrendó en el lugar de Casilla (Viadeiro) y que albergó ya en el pasado usos industriales.

La finca, de casi 10.000 metros cuadrados, está clasificada en el plan general como suelo rústico de protección forestal. La promotora de esta planta de almacenamiento y valorización destaca que la gestión de residuos en uno de los usos admisibles en este tipo de suelo y defiende que su implantación supondrá un «beneficio para la industria y particulares de Miño y su área de influencia», que contarán con un «lugar adaptado en el que poder gestionar de forma adecuada y legal sus residuos sin necesidad de desplazamientos a mayores distancias».

La planta se ubica a 190 metros de las viviendas más próximas, una distancia que la empresa considera suficiente para evitar molestias por ruidos. «No se espera que pueda ser percibido por la población debido a la existencia de masa arbórea que mitigará el mismo», destaca en el proyecto. Incide, además, en que la actividad se realizará en horario diurno y que no se gestionarán tampoco residuos que generan «malos olores» que pudiesen ocasionar molestias.

Ubicación y capacidad de tratamiento

Desguaces La Casilla rechaza la alternativa de llevar su actividad a un polígono industrial y apela al «elevado coste económico» derivado de adquirir una parcela de «grandes dimensiones, difícil de encontrar y que encajase con la actividad». Incide además en que los parques empresariales más próximos, los de Bergondo o Vilar do Colo, están situados a 14 kilómetros de la parcela en la que prevé implantarse y que ninguno dispone de unas instalaciones similares.

La promotora llama la atención además sobre la ventaja que supone disponer de una parcela que cuenta ya con instalaciones que pueden adaptarse a la actividad de almacenamiento y gestión de residuos con «escasas obras». Apunta además que la parcela dispone de casi todos los servicios necesarios y que solo será preciso pequeñas medidas correctoras.

Desguaces La Casilla prevé tratar un máximo de 11.500 toneladas de residuos no peligrosos al año.