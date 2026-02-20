Facebook e Instagram censuran al Concello de Oleiros
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ve intereses sionistas tras la eliminación de la publicación del cartel que comparaba a Netanyahu con Hitler y cuya legalidad fue avalada por la justicia
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado este viernes la eliminación de información del Concello de Oleiros en las redes sociales Facebook e Instagram. En concreto, la publicación eliminada es la del cartel en la que comparaba al presidente israelí, Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y cuya legalidad ya fue refrendada por la justicia.
El propio alcalde recordó que en dicho pleito, ganado al lobby sionista ACOM, "se primaba la libertad de información y se constataba que no había ningún delito en lo que hacíamos". Respecto a la eliminación de la publicación constató que "la dieron de baja sin más", pero cree que "lo que les fastidió" es que el mensaje "tenía más de 750.000 visitas" entre ambas plataformas.
"Es una demostración de cómo estamos dominados por esta gente, que hace lo que le da la gana", afirmó el regidor oleirense, que apuntó que ese es uno de los motivos por los que no tiene teléfono móvil. "Nunca tuve dudas de quienes son los amos de todas estas redes a nivel internacional y todas dependen del capo judío", concluyó.
En un comunicado posterior, el Concello insistió en esta idea y alertó de que "lo más peligroso para la salud de nuestra democracia es que, en la práctica, tienen más poder Facebook, Instagram u otras grandes corporaciones que los tribunales y el Gobierno de España".
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis
- Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda
- ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña