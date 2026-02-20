Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Facebook e Instagram censuran al Concello de Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ve intereses sionistas tras la eliminación de la publicación del cartel que comparaba a Netanyahu con Hitler y cuya legalidad fue avalada por la justicia

Una imagen de los paneles informativos denunciados por la Asociación Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio

Pablo Barro

Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado este viernes la eliminación de información del Concello de Oleiros en las redes sociales Facebook e Instagram. En concreto, la publicación eliminada es la del cartel en la que comparaba al presidente israelí, Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y cuya legalidad ya fue refrendada por la justicia.

El propio alcalde recordó que en dicho pleito, ganado al lobby sionista ACOM, "se primaba la libertad de información y se constataba que no había ningún delito en lo que hacíamos". Respecto a la eliminación de la publicación constató que "la dieron de baja sin más", pero cree que "lo que les fastidió" es que el mensaje "tenía más de 750.000 visitas" entre ambas plataformas.

"Es una demostración de cómo estamos dominados por esta gente, que hace lo que le da la gana", afirmó el regidor oleirense, que apuntó que ese es uno de los motivos por los que no tiene teléfono móvil. "Nunca tuve dudas de quienes son los amos de todas estas redes a nivel internacional y todas dependen del capo judío", concluyó.

En un comunicado posterior, el Concello insistió en esta idea y alertó de que "lo más peligroso para la salud de nuestra democracia es que, en la práctica, tienen más poder Facebook, Instagram u otras grandes corporaciones que los tribunales y el Gobierno de España".

