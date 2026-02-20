Homenaje a Filomena Dato, la "poetisa das Mariñas", en el centenario de su muerte
El tributo se celebrará el viernes 27 en el cementerio de Moruxo y contará con la participación de varias ganadoras del certamen poético creado en su honor
RAC
El Concello de Bergondo, en colaboración con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Moruxo, rendirá homenaje a la escritora Filomena Dato Muruais (1856-1926) el próximo viernes, 27 de febrero. El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en el cementerio de Moruxo, donde descansan los restos de la autora, de la que este año se conmemora el centenario de su fallecimiento.
Este acto se enmarca dentro de la programación del Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín, iniciativa con la que el Concello de Bergondo rinde tributo durante todo este 2026 a dos de las figuras literarias más relevantes vinculadas al municipio.
En el homenaje participarán varias ganadoras del Premio de Poesía Filomena Dato que impulsa el Concello de Bergondo como Natalia Alonso y Marta Dacosta. A ellas se sumará la participación de Dores Tembrás, de la editorial Apiario, co-organizadora del certamen poético. El acto estará amenizado por la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo y se realizará una ofrenda floral.
Una figura clave del Rexurdimento y el feminismo
Conocida como la "poetisa das Mariñas” –apodo que le otorgó el propio Alejandro Pérez Lugín–, Filomena Dato nació en Ourense y pasó los últimos años de su vida en Moruxo. Su figura es clave en la literatura gallega, siendo la segunda mujer, tras Rosalía de Castro, en publicar un libro íntegramente en gallego, titulado Follatos, destaca el Concello bergondés.
En la década de 1880, se erigió como una de las voces más destacadas del feminismo galleguista y un pilar fundamental del movimiento literario del Rexurdimento. En sus escritos y discursos, reivindicó el protagonismo de las mujeres, especialmente de las clases populares. Un claro ejemplo de su compromiso es el extenso poema En defensa das mulleres, galardonado en 1.887, donde con más de 400 versos rebatió los prejuicios de la época y defendió los méritos femeninos. En el año 1906, coincidiendo con la fundación de la Real Academia Galega, fue nombrada académica correspondiente.
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis
- Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda
- ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña