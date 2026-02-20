Homenaje a Filomena Dato, la "poetisa das Mariñas", en el centenario de su muerte

El Concello de Bergondo, en colaboración con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Moruxo, rendirá homenaje a la escritora Filomena Dato Muruais (1856-1926) el próximo viernes, 27 de febrero. El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en el cementerio de Moruxo, donde descansan los restos de la autora, de la que este año se conmemora el centenario de su fallecimiento.

Este acto se enmarca dentro de la programación del Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín, iniciativa con la que el Concello de Bergondo rinde tributo durante todo este 2026 a dos de las figuras literarias más relevantes vinculadas al municipio.

En el homenaje participarán varias ganadoras del Premio de Poesía Filomena Dato que impulsa el Concello de Bergondo como Natalia Alonso y Marta Dacosta. A ellas se sumará la participación de Dores Tembrás, de la editorial Apiario, co-organizadora del certamen poético. El acto estará amenizado por la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo y se realizará una ofrenda floral.

Una figura clave del Rexurdimento y el feminismo

Conocida como la "poetisa das Mariñas” –apodo que le otorgó el propio Alejandro Pérez Lugín–, Filomena Dato nació en Ourense y pasó los últimos años de su vida en Moruxo. Su figura es clave en la literatura gallega, siendo la segunda mujer, tras Rosalía de Castro, en publicar un libro íntegramente en gallego, titulado Follatos, destaca el Concello bergondés.

Noticias relacionadas

En la década de 1880, se erigió como una de las voces más destacadas del feminismo galleguista y un pilar fundamental del movimiento literario del Rexurdimento. En sus escritos y discursos, reivindicó el protagonismo de las mujeres, especialmente de las clases populares. Un claro ejemplo de su compromiso es el extenso poema En defensa das mulleres, galardonado en 1.887, donde con más de 400 versos rebatió los prejuicios de la época y defendió los méritos femeninos. En el año 1906, coincidiendo con la fundación de la Real Academia Galega, fue nombrada académica correspondiente.