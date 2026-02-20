Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: "La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando"

Si va por Mera y pregunta por Francisco Álvarez, quizá muchas personas no sepan a quién se refiere, pero bastará que pronuncie el nombre de Paco Mivida para despejar todas las dudas. Este meracho de 86 años, carpintero de profesión con alma de retranqueiro, recibe este sábado a las 17.00 horas en A Lagoa un merecido homenaje por toda su trayectoria en el marco del carnaval de su localidad natal.

Las principales asociaciones de Mera, con la colaboración del Concello de Oleiros, han decidido rendir tributo en vida a un personaje clave del Entroido local, pero también muy conocido por otros rincones de la geografía gallega. Sus chistes, cuentos, coplas y regueifas empezaron a rondar por su cabeza ya en 1959. "Desde chaval ya me gustaba eso", afirma el homenajeado, que teme que esta tradición se pierda. "La gente ya no le hace caso como antes; ya se está acabando...", reconoce con tristeza. "Hace unos años se podían reunir 7 u 8 comparsas y hoy con suerte queda alguna", apunta.

"Ahora es peor, porque lo que ves y lo que oyes ya salió en la tele. Antes tenía más gracia", señala el humorista, al que el ictus que sufrió hace unos años no le impidió seguir con su faceta creativa. Le cuesta escribir, pero su prodigiosa memoria le ha permitido, con la ayuda de su sobrina, materializar nuevas coplas, como la que incorpora este año la publicación de la charanga Os Parados bajo el título Soy un pobre presidiario.

Paco Mivida atesora numerosas imágenes de sus pregones y comparsas / Iago Lopez / LCO

Paco fue integrante de la charanga Os Merachos. Su primera actuación la hizo con un uniforme de Infantería de Marina que le había prestado un familiar. Sus coplas las vendían por 1 peseta, "siempre que lograsen superar la censura", apunta, aunque también tenía sus tretas para esquivarla. Los temas eran de lo más variado, desde el aeropuerto de Alvedro a las expropiaciones de Canide en los años 60, siempre con sátira política. "Ahora parece que solo se habla de Trump", lamenta.

Estrella de la televisión

La fama le llegó en los años 80, sobre todo a raíz de su participación en el programa O Mellor, de la Televisión de Galicia, presentado por Manuel Rivas y en el que los concursantes peleaban sobre un ring por ser el mejor humorista. Paco Mivida se llevó el premio gordo, un coche. "Era un Fiat Uno. Yo no tenía carné ni lo quité. Les pedí cambiarlo por una furgoneta Reanult Express, que me venía muy bien para el taller de carpintería y la tuve 14 años, pero conducía mi sobrino", relata.

Se hizo un asiduo de la televisión pública, con apariciones en programas consagrados como el Supermartes o Luar, donde estuvo casi cuatro años. "Cuando salía era el momento de más audiencia", asegura el humorista oleirense. Su fama le llevó a actuar con Fuxan Os Ventos, incluso a participar en un acto organizado por el Deportivo Círculo Español en Nueva York.

Una vida de recuerdos

En la librería de su casa no faltan los premios y las placas conmemorativas de los numerosos actos en los que participó. También guarda con celo un completo archivo fotográfico que refleja su trayectoria como humorista y varias carpetas repletas con las coplas que ha ido publicando.

Paco Mivida junto a algunos de sus recuerdos / Iago Lopez / LCO

Recuerda con cariño ser pregonero de la Festa do Mar de Mera a comienzos de los 2000, y del carnaval coruñés en 1991. También su rivalidad en los apropósitos con figuras históricas como Nito y Antón de Santiago. "Quedaba segundo en los concursos, pero ellos jugaban en casa", comenta sin resentimiento.

Este sábado será el periodista Arturo Fernández el que presente el homenaje a Paco Mivida por toda una vida dedicada al humor y a hacer reír a las personas en la que no le faltará el cariño de sus vecinos, los merachos de los que tantas veces ha hablado.