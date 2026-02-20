La solución del PP de Betanzos a las inundaciones: restaurar la ribera y la ría con ayudas de la UE
Presenta un plan para que la ribera recupere su capacidad de drenaje con un coste de 2 millones
RAC
El PP de Betanzos presentó este viernes un plan de acción elaborado con la colaboración de «expertos y técnicos» para minimizar el impacto de las inundaciones. Su propuesta pasa por solicitar ayudas europeas para la restauración natural de las riberas de la cuenca Mandeo-Mendo y la propia ría y lograr así que vuelvan a actuar como un drenaje natural que evite las crecidas. «Se trata de una zona de especial conservación, lo que limita mucho las actuaciones que se pueden llevar a cabo», explicó la portavoz del PP, Cecilia Vázquez, que compareció acompañada por el eurodiputado popular Adrián Vázquez y la jefa de zona de Portos de Galicia, Lorena Solana.
El PP estima que la actuación costará alrededor de dos millones. El plan afecta a los municipios de Sada, Miño, Bergondo, Paderne y Betanzos. En el municipio brigantino, detallan, la zona de actuación abarca el puerto , el malecón, Eira Vella, Tolerancia, el parque Pablo Iglesias y la zona del Eroski.
El eurodiputado Adrián Vázquez reprochó al Gobierno local de Betanzos que no hubiese solicitado ayudas del Next Generation para «afrontar este problema de primera índole» y avanzó que el PP analizará ahora a qué fondos se pueden optar.
La alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, salió ayer al paso de las críticas del PP e instó a los populares a informar de qué técnicos avalaban su plan. La regidora incidió además que, al tratarse de una actuación que afecta a varios municipios, le correspondería solicitar los fondos a la Xunta.
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera
- Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis
- Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda
- ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña