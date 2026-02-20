La solución del PP de Betanzos a las inundaciones: restaurar la ribera y la ría con ayudas de la UE

El PP de Betanzos presentó este viernes un plan de acción elaborado con la colaboración de «expertos y técnicos» para minimizar el impacto de las inundaciones. Su propuesta pasa por solicitar ayudas europeas para la restauración natural de las riberas de la cuenca Mandeo-Mendo y la propia ría y lograr así que vuelvan a actuar como un drenaje natural que evite las crecidas. «Se trata de una zona de especial conservación, lo que limita mucho las actuaciones que se pueden llevar a cabo», explicó la portavoz del PP, Cecilia Vázquez, que compareció acompañada por el eurodiputado popular Adrián Vázquez y la jefa de zona de Portos de Galicia, Lorena Solana.

El PP estima que la actuación costará alrededor de dos millones. El plan afecta a los municipios de Sada, Miño, Bergondo, Paderne y Betanzos. En el municipio brigantino, detallan, la zona de actuación abarca el puerto , el malecón, Eira Vella, Tolerancia, el parque Pablo Iglesias y la zona del Eroski.

El eurodiputado Adrián Vázquez reprochó al Gobierno local de Betanzos que no hubiese solicitado ayudas del Next Generation para «afrontar este problema de primera índole» y avanzó que el PP analizará ahora a qué fondos se pueden optar.

La alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, salió ayer al paso de las críticas del PP e instó a los populares a informar de qué técnicos avalaban su plan. La regidora incidió además que, al tratarse de una actuación que afecta a varios municipios, le correspondería solicitar los fondos a la Xunta.