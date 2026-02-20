Urbanismo de Sada informa en contra de una de las plantas de baterías de Meirás

El departamento de Urbanismo del Concello de Sada emitió el pasado año un informe desfavorable a uno de los proyectos de plantas de almacenamiento de baterías eléctricas de Meirás, el Heliades 1, el más próximo a las viviendas. La cercanía a las casas no fue el motivo de la denegación, dado que la normativa no establece criterios claros a este respecto, sino la ausencia de un acceso rodado de uso público adecuado a la implantación, un requisito que establece la Lei de Solo de Galicia.

El arquitecto municipal emitió este informe en respuesta a una petición de la empresa promotora, Heliades Fotovoltaica, sobre la compatibilidad urbanística de las parcelas, clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria o núcleo rural, respectivamente.

La otra planta de almacenamiento, Heliades 2, cuenta con un informe favorable de compatibilidad urbanística, dado que la Lei de Solo de Galicia permite este tipo de instalaciones «en el supuesto de que estén integradas en el propio proceso de producción y transporte de energía almacenada» y siempre y cuando esté garantizado el acceso rodado de uso público.

Cambio legislativo

Los servicios técnicos municipales se opusieron inicialmente a las dos plantas de almacenamiento de baterías en el núcleo de Vilar al entender que eran incompatibles con la calificación urbanística de las parcelas. En 2024, la secretaria municipal emitió un informe en el que advertía de que el almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías no se encontraba entre los usos admisibles en suelo rústico de especial protección que establece la Lei de Solo.

A raíz de este informe, la empresa promotora de las plantas remitió al Concello un informe de la Xunta Consultiva de Urbanismo relativa a una actuación similar en Lousame. El organismo ampara la instalación de estas plantas en suelo rústico siempre «que estén directamente vinculadas o integradas en el proceso de producción y transporte de la energía almacenada», es decir, que no se dediquen exclusivamente a almacenamiento. En todo caso, la Xunta Consultiva matiza que estas plantas deben contar con la correspondiente licencia municipal.

En base a este dictamen, Urbanismo de Sada emitió nuevos informes en el que consideró viable solamente una de las plantas. Al formar parte del mismo proyecto, este informe contrario deja en el aire ambas instalaciones, aunque la promotora puede reformular el plan, que se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental.

La Xunta ha realizado ahora cambios en la ley de suelo para facilitar la instalación de estos almacenes de baterías en rústico siempre que no impliquen urbanización ni transformación del terreno.

Alegaciones

La instalación de estas plantas de baterías ha puesto en pie a los vecinos de Meirás, que han presentado alegaciones acompañadas por 260 firmas. Los residentes alertan del impacto de estas plantas y las molestias y posibles riesgos que entrañará su puesta en marcha en las inmediaciones de varias viviendas.

Precisamente, la proximidad a casas es uno de los extremos que más preocupa al Concello, que estudia el proyecto con la vista puesta a presentar alegaciones. A consulta de este diario, el alcalde, Benito Portela, cuestiona también el estudio de alternativas, al tratarse de opciones muy similares y no plantearse en ningún escenario su implantación en suelo industrial.

El regidor deja en claro que sus reparos responden a a la ubicación escogida, pero que no están en contra de estas plantas, dirigidas a almacenar energía eléctrica en momentos de excedente de producción para su reintroducción en la red eléctrica en momentos de demanda.

Los vecinos de Meirás, que cargaron contra el Concello por falta de información, han mantenido en las últimas semanas encuentros con los grupos de la oposición para solicitar su apoyo. El PP fue el único que envió nota a los medios para expresar su respaldo. El BNG afeó a los populares que pretendan «adueñarse» de una iniciativa vecinal en lugar de aguardar a que todos los grupos pacten una moción conjunta.