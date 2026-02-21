Detenido un nuevo trabajador por hurto de material en la central eléctrica de Arteixo

Un varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de hurto en la central de ciclo combinado de Sabón, en Arteixo. Esta detención se produce tras la continuación de la investigación que culminó con la detención de tres trabajadores de la empresa el pasado mes como autores de un delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo continuó con la investigación abierta ante las sospechas de que hubiese más personas implicadas en la desaparición de material y constataron la falta de un total de 50 elementos de laboratorio, matraces, probetas, pipetas, filtros y buretas del laboratorio, cuyo coste total supera los 1.000 euros.

En aquella ocasión se detuvo a tres personas que formaban parte de la plantilla de la central eléctrica que sustrajeron una ingente cantidad de barras de cobre y otros metales valorados en más de 250.000 euros. Las investigaciones se iniciaron en julio de 2025 tras una inspección rutinaria y en ella se detectaron la falta de unas barras de cobre fundamentales para los generadores que solo se fabrican en Nueva York.

Esta nueva detención se produce tras seguir con esta investigación en la que se dio con un trabajador que realizaba labores de apoyo en el laboratorio de la Central. El mismo tenía los objetos sustraídos en su domicilio y han sido restituidos a la empresa propietaria.