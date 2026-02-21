El policía rockero de Oleiros: "Me descubrieron canturreando en la comisaría"

Xandre Saavedra (44 años) es conocido por mucha gente en Oleiros como "el poli del chicho". Es fácilmente reconocible por su corpulencia y por el modo en que amarra su melena. Pero lo que muchos de sus vecinos aún desconocen es que este policía local, que lleva más de quince años en el cuerpo, suelta su melena (en sentido figurado) cuando se sube al escenario con su banda, Red Planet.

La suya fue una irrupción en el mundo de la música un poco por casualidad. "Siempre me gustó la música, pero nunca pensé en verme en un grupo. No creía que valiera", de ahí la vergüenza que le causa subirse al escenario, como él mismo reconoce. Ingresó en la banda a finales de 2022, después de que una compañera le escuchase cantar y le propusiera formar parte de Red Planet, una banda con más de dos décadas de historia que por aquel entonces buscaba un vocalista. "Era una tarde tranquila en la comisaría. Yo estaba con tareas administrativas y, cuando pensé que los compañeros se habían ido, me puse a canturrear. Fue ahí cuando esta compañera me comentó que buscaban gente", relata.

Su primer concierto fue a puerta cerrada para familia y amigos en un pub que hay junto a la discoteca Oh Coruña!, en Fonteculler. "Antes solo cantaba en la ducha y en el coche", afirma, y desvela que en el coche patrulla tampoco falta la música, "bajita, eso sí, para poder escuchar la emisora", apunta.

El hecho de trabajar a turnos le permite conciliar sus dos vocaciones, la de policía y cantante, "pero la faceta más importante en mi vida es la de papá", asegura orgulloso Xandre. Tiene dos niñas, de 1 y 4 años. "Al final hay que compaginar todo y no siempre es fácil", admite.

Xandre Saavedra, policía local de Oleiros e integrante de Red Planet / CARLOS PARDELLAS

Los conciertos de Red Planet suelen ser en el área de A Coruña, aunque hace tres semanas tocaron en Rianxo. Este domingo actúan en casa, con un concierto en el Poniente, en Santa Cristina. En verano también es frecuente verles por Oleiros gracias al programa municipal Música na Rúa, que promueve actuaciones todos los sábados de julio y agosto en las parroquias de Santa Cruz, Mera y Santa Cristina. Sabedor de la vocación musical del alcalde, Ángel García Seoane, Xandre le invita a asistir a una de sus actuaciones. "No sé si sabe que estoy en un grupo, pero estaría bien que se pasase por uno de nuestros conciertos", apunta.

Con el paso de los meses va cogiendo tablas. "No es como antes, pero la vergüenza sigue estando ahí", afirma el policía, que reconoce que con la experiencia en bolos se ve "más suelto". Todo, porque nunca recibió formación musical. Es autodidacta, pero hace 3 meses que empezó a ir a clases de vocalización, "más que nada para proteger", señala.

Xandre Saavedra en un concierto de Red Planet / RAC

El grupo mezcla en sus conciertos versiones y temas propios, aunque su apuesta se centra en estos últimos. "Estamos finalizando una maqueta para ver si surgen eventos en fiestas", avanza Xandre, que también informa de que están en proceso de registrar todos los temas con el objetivo de sacar un disco. Sus géneros son el rock y el pop-rock, "aunque también hay alguna canción tirando a heavy", matiza Xandre.

El rango de edades de los integrantes del grupo es muy variado, tanto que el guitarrista y fundador de la banda (62 años) dobla en edad al batería (31). Xandre es el encargado de poner la voz, "aunque espero arrancarme con la guitarra", avanza. No tiene ningún ritual específico antes de subirse al escenario, más allá de colocar un pañuelo en el micrófono.

Lo que sí que tiene es anécdotas por sus dos facetas. "En una ocasión tuve una intervención importante con unos chavales. Días después los vi entre el público en un concierto, me reconocieron y, aunque se sorprendieron, se quedaron a ver la actuación". Xandre lo achaca a que en su labor como policía, además de eficaz, es "educado y consecuente".