El bonito sendero de A Coruña recomendado por The Times para unas "vacaciones extraordinarias" este 2026

A la hora de organizar una escapada, las opciones parecen infinitas. Cada vez son más las personas que se inclinan por destinos exóticos, pero también hay quienes prefieren huir de las multitudes y optar por altermativas menos masificadas.

Muchos de estos lugares se encuentran en los alrededores de las ciudades principales y tienen la naturaleza como mayor reclamo. Para The Times, el prestigioso periódico de Reino Unido, uno de esos rincones imperdibles está en la comarca coruñesa, que alaba por "la belleza" de sus parajes.

El medio la menciona en una de sus últimas publicaciones, en la que reunía una veintena de propuestas "para unas vacaciones extraordinarias" en España y Portugal. En el top diez de su ranking, la cabecera incluye una gran imagen de Betanzos, señalando el tramo entre Pontedeume y dicho municipio como uno de los lugares que los británicos deberían visitar este 2026.

El camino coruñés junto al mar que admiran desde Reino Unido

Dos piragüistas en la ría de Betanzos. / Turismo de Betanzos

Este "precioso sendero" es, según el periódico, un majestuoso tramo junto al mar que pueden elevar las vacaciones de cualquier visitante. Se trata de un sendero que parte del pueblo pesquero de Pontedeume y que discurre hasta el concello de Miño para bordear luego la costa.

En el camino, se puede disfrutar de vestigios del pasado como Ponte do Porco, el hermoso puente medieval de piedra que atraviesa el río Baxoi. En su desembocadura, este flujo de agua forma una prolífica marisma de gran valor ecológico, en el que pueden encontrarse multitud de pájaros como los zarapitos, las garzas y las agujas.

El propio camino que bordea el océano también es el hogar de numerosas aves marinas. Quienes lo transitan pueden admirar su vuelo sobre los espectaculares paisajes que ofrece la costa y los troncos de los bosques atlánticos.

Si el visitante continúa, llega a otro curso de agua que muere en el río Lambre y desde el que se tienen vistas de la famosa ría de Betanzos. The Times destaca "la belleza de la costa y el campo" de Galicia y el propio municipio betanceiro, desde el que recomienda seguir hasta Carral, Poulo y O Pedrouzo.

Santiago de Compostela, el final del viaje para una escapada fuera de "los caminos trillados"

El destino final de este viaje no es otro que Santiago de Compostela, ya que el encantador sendero que atraviesa la comarca de A Coruña forma parte del Camino Inglés. Su punto de partida es el puerto de Ferrol, desde donde se avanza hacia Pontedeume pasando por el pintoresco monasterio de San Martiño de Xubia.

Más allá de Betanzos, el sendero atraviesa el río Mendo y Bruma, enfilando hacia Sigüeiro y la aldea de Meixonfrío. Desde ahí, apenas queda un último empujón hasta la capital de Galicia, donde los peregrinos pueden descansar de su largo periplo por la naturaleza.

Para el medio británico, lo mejor de esta vía hacia la catedral es tanto la riqueza de sus paisajes como la soledad de la que se disfruta. No es de extrañar que lo recomiende, ya que el camino le debe su nombre, precisamente, a sus peregrinos más habituales, los ingleses, que lo escogían para llegar hasta la Plaza del Obradoiro.