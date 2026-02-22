Bonitos y Vexigueiros desfilan por el Entroido en Samede
La fiesta se recuperó en 2015 a partir de un redacción escolar
Paderne
Un centenar de personas se reunieron este domingo en Samede para vivir un año más el Entroido tradicional. Los vecinos de la aldea fueron ataviados con los trajes con Bonitos y Vixigueiros y desfilaron por el lugar. Completaron las celebraciones una comida popular, el entierro del policarpo y una foliada. El Entroido de Samede se comenzó a recuperar en 2015 gracias a una redacción escolar, que recopiló las historias de los vecinos para volver a celebrarlo.
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña
- O Portiño de Suevos aplaza su legalización sine die por falta de garantía eléctrica