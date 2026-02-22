Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bonitos y Vexigueiros desfilan por el Entroido en Samede

La fiesta se recuperó en 2015 a partir de un redacción escolar

Samede celebra su entroido con los trajes tradicionales

Samede celebra su entroido con los trajes tradicionales / LOC

RAC

Paderne

Un centenar de personas se reunieron este domingo en Samede para vivir un año más el Entroido tradicional. Los vecinos de la aldea fueron ataviados con los trajes con Bonitos y Vixigueiros y desfilaron por el lugar. Completaron las celebraciones una comida popular, el entierro del policarpo y una foliada. El Entroido de Samede se comenzó a recuperar en 2015 gracias a una redacción escolar, que recopiló las historias de los vecinos para volver a celebrarlo.

TEMAS

