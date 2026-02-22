Los vecinos de Monte Alfeirán protestan por la falta de aparcamientos

Los vecinos de la urbanización Monte Alfeirán, en Culleredo, se concentraron este sábado por la mañana para reclamar al Ayuntamiento mejoras en el proyecto de renovación de la carretera del lugar. Los residentes portaron pancartas con mensajes como "Solo en elecciones el PSOE atiende a razones", "Con Rioboo ni aparcar ni acera".

Fernando Piñeiro, uno de los vecinos, explica que el Concello ignoró sus peticiones para la carretera. "El problema es que tenemos un camino rural en el que nuestro alcalde no quiere hacer nada, cuando no tiene ni desagües para las pluviales y tenemos los cables de la luz de media tensión al aire", dice.

El proyecto de renovación en la urbanización finalmente acabó sin aceras o espacios para aparcar. "Hemos cedido terreno para que hicieran una carretera y ahora no nos dejan ni aparcar ni caminar", afirma Piñeiro.

El Concello explica que, para poder haber construido esas sendas peatonales, los residentes hubieran tenido que ceder todavía más parte de su suelo a lo que, cuando fueron consultados, la mayoría de ellos se negó. La intervención final quedó en una renovación del pavimento de la carretera, ya de por sí estrecha, y, que volvió a pintar las zonas donde no se podía aparcar.

Los vecinos señalan que, cuando le preguntaron al Ayuntamiento por alternativas para dejar los coches les contestaron que se podía plantear un aparcamiento en lo alto de la urbanización. "Gente de 70 y 80 años que vive aquí no puede estar subiendo y bajando para coger el coche", dice Piñeiro.