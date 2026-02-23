Arteixo concede la licencia a Ferroglobe para su planta de biocarbón de 20 millones de euros en Sabón

El Concello de Arteixo ha concedido la licencia de obra para la planta de producción de biocarbón de Ferroglobe en el polígono de Sabón. La construcción del proyecto supondrá una inversión de 20,2 millones de euros y está previsto que terminen antes de 2030.

Ferroglobe es una productora de silicio metalúrgico y otro tipo de aleaciones, que se usan en sectores como la industria del acero y aluminio, química o energía solar. El objetivo de la actuación de Sabón es la ampliación de la planta de producción de carbón vegetal para sustituir el carbón de origen fósil por carbón vegetal en el proceso de obtención del silicio. El Proyecto Vagalume, como lo denomina la empresa en su web corporativa, incluye la construcción de la planta de biocarbón, la "investigación sobre la optimización del proceso y el uso de potenciales subproductos", así como un estudio de impacto medioambiental completo.

El Proyecto Vagalume recibió en 2024 ayudas del Ministerio de Industria y Turismo a través del Perte de descarbonización industrial destinado a la transición verde. Entonces Ferroglobe recibió la segunda subvención más alta de España, con 11,7 millones para destinar a su planta de Arteixo.

En su memoria anual de 2025, la empresa anunció su objetivo para reducir emisiones "por lo menos en un 26%" para 2030. Para ello, la fábrica de biocarbón es un "paso significativo", ya que una vez operativa, "se espera que la planta reduzca alrededor de un 58% las emisiones de CO2 asociado con la producción de silicio". Ferroglobe planteaba una inversión de más de 28 millones de euros para esta operación.

En la documentación presentada, Ferrogloble explica que la obtención del producto cuenta con dos fases consecutivas. La primera consiste en la pirolisis de la astilla y su carbonización en hornos, cribaje y almacenamiento, a partir de la astilla traída del exterior de la fábrica. La segunda parte del proceso es la recepción de la madera para su corte y el traslado al horno de carbonización.

Tanto Augas de Galicia como la Consellería de Medio Ambiente han dado ya la luz verde para el proyecto, con informes favorables para la actividad prevista. En base a estos informes, el Concello de Arteixo ha dado la luz verde a la licencia de edificación.

Segunda planta de carbón vegetal

La de Ferroglobe no es la única planta industrial para crear carbón vegetal en Galicia. En Dumbría, a compañía Xeal (Xallas Electricidad y Aleaciones) comenzó oficialmente las obras de una plnata de las mismas características en octubre de 2025, después de que la Xunta reconociese la iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico (PIE).

Xeal prevé terminar las obras en la instalación en junio de este año. La fábrica tendrá una capacidad de producción de entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal. La empresa estima que un impacto ambiental positivo que se traduce en una reducción estimada de hasta 50.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año y un ahorro social valorado en 1,9 millones de euros.