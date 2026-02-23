El BNG de Betanzos insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones
El BNG de Betanzos presentará una moción a pleno en la que insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones. Los nacionalistas denuncian que el Plan de Xestión de Risco de Inundación no recoge medidas concretas para evitar los daños provocados por los desbordamientos de los ríos y lamentan que la actuación del Gobierno gallego se limite a «colocar paneles informativos».
El edil Salvador González denuncia que las inundaciones son cada vez más recurrentes y urge una actuación: «A Xunta non determina medidas para reducir o impacto das enchentes dos ríos e da marea en Betanzos nin posibles medidas de compensación para as persoas e empresas afectadas pola problemática das inundacións».
El BNG presentará también una iniciativa para instar al Gobierno local a valorar la reapertura de la radio municipal, que dejó de ofrecer una programación continua en 2007. Los nacionalistas recuerdan en su propuesta que el Concello de Betanzos dispone de dos instalaciones de radio y solicita al Ejecutivo que analice la posibilidad de volver a dotar a la emisora del personal necesario. n
- La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña
- O Portiño de Suevos aplaza su legalización sine die por falta de garantía eléctrica
- Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo