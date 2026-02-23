Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hipoteca en máximos en A CoruñaPisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio TenreiroLa Coruña que no fueEncierro de trabajadores del programa Lecer en María PitaLa vida para el Deportivo sin YeremayCampaña para frenar los excesos del ocio nocturnoBrote de viruela del mono: ya hay 15 afectadosEl dragado de la ría, mejor obra de ingeniería de Galicia
instagramlinkedin

El BNG de Betanzos insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones

Concejales del BNG de Betanzos.

Concejales del BNG de Betanzos. / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

Betanzos

El BNG de Betanzos presentará una moción a pleno en la que insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones. Los nacionalistas denuncian que el Plan de Xestión de Risco de Inundación no recoge medidas concretas para evitar los daños provocados por los desbordamientos de los ríos y lamentan que la actuación del Gobierno gallego se limite a «colocar paneles informativos».

El edil Salvador González denuncia que las inundaciones son cada vez más recurrentes y urge una actuación: «A Xunta non determina medidas para reducir o impacto das enchentes dos ríos e da marea en Betanzos nin posibles medidas de compensación para as persoas e empresas afectadas pola problemática das inundacións».

Noticias relacionadas

El BNG presentará también una iniciativa para instar al Gobierno local a valorar la reapertura de la radio municipal, que dejó de ofrecer una programación continua en 2007. Los nacionalistas recuerdan en su propuesta que el Concello de Betanzos dispone de dos instalaciones de radio y solicita al Ejecutivo que analice la posibilidad de volver a dotar a la emisora del personal necesario. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La huelga de buses seguirá suspendida este lunes a la espera de un acuerdo
  2. El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
  3. Así era LP45, el legendario club de tecno que marcó las noches de la A Coruña de los 90
  4. La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
  5. Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
  6. ¿Dónde se vive más?: este es el mapa de la longevidad en el área metropolitana de A Coruña
  7. O Portiño de Suevos aplaza su legalización sine die por falta de garantía eléctrica
  8. Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo

Nueva protesta para exigir la reforma y ampliación del colegio de Teixeiro

Nueva protesta para exigir la reforma y ampliación del colegio de Teixeiro

El BNG de Betanzos insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones

El BNG de Betanzos insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones

El PP, en contra del plan para restringir el tráfico en el casco histórico

El PP, en contra del plan para restringir el tráfico en el casco histórico

Licencia a Ferroglobe para su planta de biocarbón de 20 millones de euros en Arteixo

Licencia a Ferroglobe para su planta de biocarbón de 20 millones de euros en Arteixo

Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo

Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo

Herido un conductor que quedó atrapado en su vehículo tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras

Herido un conductor que quedó atrapado en su vehículo tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras

De policía en Colombia a regentar una panadería con cuatro siglos de historia: "Quien prueba nuestro pan, se acuerda de su abuela"

De policía en Colombia a regentar una panadería con cuatro siglos de historia: "Quien prueba nuestro pan, se acuerda de su abuela"

Sada lleva a pleno la expropiación para ampliar el colegio Sada y Contornos

Sada lleva a pleno la expropiación para ampliar el colegio Sada y Contornos
Tracking Pixel Contents