El BNG de Betanzos insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones

El BNG de Betanzos presentará una moción a pleno en la que insta a la Xunta a «implicarse» para evitar las inundaciones. Los nacionalistas denuncian que el Plan de Xestión de Risco de Inundación no recoge medidas concretas para evitar los daños provocados por los desbordamientos de los ríos y lamentan que la actuación del Gobierno gallego se limite a «colocar paneles informativos».

El edil Salvador González denuncia que las inundaciones son cada vez más recurrentes y urge una actuación: «A Xunta non determina medidas para reducir o impacto das enchentes dos ríos e da marea en Betanzos nin posibles medidas de compensación para as persoas e empresas afectadas pola problemática das inundacións».

Noticias relacionadas

El BNG presentará también una iniciativa para instar al Gobierno local a valorar la reapertura de la radio municipal, que dejó de ofrecer una programación continua en 2007. Los nacionalistas recuerdan en su propuesta que el Concello de Betanzos dispone de dos instalaciones de radio y solicita al Ejecutivo que analice la posibilidad de volver a dotar a la emisora del personal necesario. n