La senda litoral de la Xunta evita varios tramos de costa en la comarca coruñesa

El Camiño do Litoral, la senda con la que la Xunta pretende coser la costa gallega desde Ribadeo hasta la desembocadura del Miño, tiene mucho trabajo todavía por delante en la comarca. Pero más allá de la complejidad técnica en algunos tramos, en los que, ante la imposibilidad de acercarse a la costa, mete directamente el trazado por la carretera, como en parte del recorrido entre Gandarío y Sada, en otros lo que hace es olvidarse de la costa y tirar para el monte.

Así se puede apreciar en el mapa con el trazado provisional sometido a exposición pública por la Xunta, abierto a aportaciones y sugerencias, y en el que se aprecia como el camino pasa de largo por algún que otro concello. Especialmente llamativo es el caso de Paderne, donde la senda litoral no hace honor a su nombre y discurre por el interior hasta llegar a Betanzos por Lambre, Gas y Tiobre, una ruta que en algunos tramos está a más de un kilómetro de la costa.

Algo similar sucede en Sada, antes de llegar a la parroquia oleirense de Dexo. Desde la playa de Lourido hasta la de San Pedro, la alternativa que plantea la Xunta atraviesa el monte de Taibo, en varios puntos también muy alejado de la costa.

Además de esquivar concellos y evitar tramos de costa, en otros concellos obvia proyectos en marcha, como en Oleiros, donde el Concello ha anunciado recientemente la adquisición de todas las parcelas necesarias para extender su senda costera entre Naval y Canide, un tramo en el que la Xunta propone llevar su itinerario por la rúa do Mar, que comunica Canide y Santa Cruz, pero que en muchos puntos todo lo que tiene de mar es el nombre.

Cuatro etapas del Camiño do Litoral en la comarca de A Coruña

En la comarca coruñesa, el Camiño do Litoral, con el que la Xunta hace uso de la cesión de las competencias del litoral, efectiva desde el pasado 1 de julio, se divide en 4 etapas: la 15, de Redes (Ares) a Betanzos; la 16, de Betanzos a Mera (Oleiros); la 17, de Mera a A Coruña, y la 18 de A Coruña a Caión (A Laracha).

En muchas de ellas, especialmente en la ciudad y los concellos más próximos, ya tienen gran parte del trabajo hecho. El Gobierno estatal está a punto de culminar todo el paseo alrededor de la ría de O Burgo, que conecta los concellos de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros, y también está muy avanzado el paseo por el Concello de Arteixo, aunque su continuidad hasta Caión se limita a seguir la carretera actual.

La ruta que plantea el Ejecutivo autonómico también escapa de atajos y alternativas para salvar las rías. Así, quedan fuera de su itinerario infraestructuras con plataforma peatonal como el puente de O Pedrido o el de A Pasaxe.

Senderos azules

Al margen del camino que propone la Xunta, la comarca también presume de contar con un nutrido grupo de senderos azules, un programa de ámbito nacional promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que galardona la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios. La comarca coruñesa cuenta con 11, ya que este año Miño incorpora a esta red la Senda dos muíños do río Medio, sumando así su cuarta ruta e igualando a Oleiros como el concello del área con más itinerarios.