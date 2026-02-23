Herido un conductor que quedó atrapado en su vehículo tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras

El conductor de un furgón frigorífico ha resultado herido este lunes después de quedar atrapado en el interior del vehículo tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras, lo que obligó a trasladarlo al Hospital Universitario da Coruña.

En concreto, el accidente se produjo en la carretera de Lois, en la parroquia de Lois y, por su parte, el acompañante resultó ileso, tal y como ha informado el 112 Galicia.

Así, la Central de Emergencias tuvo constancia del accidente en torno a las 13.00 horas de este lunes, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informó de la salida de vía. De este modo, se pasó el aviso a los Bombeiros de Betanzos, al GES de Curtis y a los agentes de la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia utilizaron material de excarcelación para liberar al conductor, que fue atendido por el personal sanitario y, posteriormente, trasladado al hospital.