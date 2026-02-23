María Pan, exalcaldesa de Cambre, declara como investigada

María Pan, exalcaldesa de Cambre, acudió esta mañana al Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña para declarar como investigada en el caso por las horas extras de la Policía Local. La candidata de Unión por Cambre a las próximas elecciones municipales es la segunda regidora que está investigada en el proceso, junto con su predecesor Óscar García Patiño.

El juzgado investiga los presuntos pagos irregulares del Concello de Cambre a la Policía Local, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial. El Ministerio Público vio indicios de delitos de prevaricación y malversación, y señaló como “persona sospechosa” al exalcalde Óscar García Patiño, que prestó declaración en junio de 2024. Su abogado aseguró tras su comparecencia que "la denuncia es falsa" y que el exregidor había actuado según la legalidad.

En el momento de los hechos, en 2023, María Pan era la responsable de Economía, Hacienda y Régimen Interior. En 2024 alcanzó la Alcaldía de Cambre por Unión por Cambre, tras la dimisión de García Patiño y dimitió apenas un año después señalando que no podía avanzar en su programa de gobierno por la oposición.

Aunque inicialmente el juez había rechazado llamarla a declarar como investigada, una de las partes pidió al magistrado hace unos meses a volver a considerarla como tal. El equipo jurídico de la exalcaldesa pidió personarse en la causa a principios de enero de este año. Fuentes conocedoras del proceso apuntan que la exregidora se negó a contestar a las preguntas de la representación del Concello de Cambre durante su declaración.

Pan no quiso dar declaraciones a su llegada al juzgado este lunes, pero cuando se conoció su condición como investigada el pasado mes de diciembre afirmó que tenía el "máximo interés de que se depuren las responsabilidades" en este caso. "Me sorprende que este procedimiento coincida cuando se sabe que voy a ser la candidata en las próximas elecciones municipales", apuntó la candidata de Unión por Cambre a la Alcaldía.

Además de Pan y García Patiño, en las diligencias previas de la causa también han declarado como investigados exjefe de Policía de Cambre, cuyo nombramiento por designación libre está en el centro de la investigación, y dos agentes más de la Policía Local.

Otra investigación abierta

El Concello de Cambre está personado como acusación particular en este caso, así como en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña por el uso de contratos verbales por el Ejecutivo de Unión por Cambre, desde la llegada al Gobierno local del Partido Popular en abril de 2025. Desde el Ejecutivo destacan su "máximo respecto a la justicia y a las decisiones judiciales".

"Es responsabilidad de este gobierno velar y defender los intereses de Cambre en un asunto muy serio que atenta gravemente a las arcas de nuestro Concello. Esperamos se depuren responsabilidades y se repare el daño ocasionado", expresaron fuentes del Gobierno cambrés cuando se conoció la declaración de María Pan.

Noticias relacionadas

Ya han sido varios los juzgados que han desestimado la petición de los policías locales por el cobro de estas horas extras. Hasta en nueve ocasiones la justicia ha considerado que no se han acreditado que se habían realizado horas fuera de la jornada ordinaria. En la mayor parte de las sentencias se señala que tampoco se puede acreditar que los policías realizaran tan siquiera las 37 horas y media de jornada.