Pisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio Tenreiro en Culleredo

La inmobiliaria Emedoble ha comenzado a comercializar las seis viviendas del número 8 de la calle Moncho Reboiras, en O Burgo, Culleredo, un inmueble diseñado por Antonio Tenreiro. El arquitecto coruñés cuenta en su trayectoria con edificios tan singulares como el Banco Pastor, el Archivo del Reino de Galicia o el edificio Atalaia en los Jardines de Méndez Núñez.

La propiedad llevaba años deshabitada y en muy mal estado. En 2021, a petición del nuevo dueño, la Xunta decidió incluirla en su Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia. En la resolución destacaban que el edificio, construido entre 1945 y 1957, es un "ejemplo singular" de la obra de Antonio Tenreiro, "tanto por su tipología y uso, la conservación de sus elementos originales y auténticos, como la conservación de un estilo depurado sin apenas contribuciones historicistas".

En su ficha del catálogo, se destaca que el edificio de O Burgo "mantiene las características" de la primera obra de Tenreiro y es "testimonio de la época de la autarquía en Galicia, momento en el que la arquitectura se debate entre diversas corrientes estilísticas".

Recreación de los acabados de madera originales en las viviendas reformadas / Cedida

En el anuncio de venta, la inmobiliaria señala que "la reforma ha recuperado y puesto en valor elementos originales, integrándolos con acabados actuales". La reforma, que tiene un plazo de ejecución de unos 12 meses, según confirman los promotores, conservará las carpinterías de madera, que combinan el sistema de guillotina en las ventas y originalmente estaban pintados de un color rojo al igual que el zócalo. Precisamente esta era una de las restricciones impuestas por Patrimonio, que especificaba que "el proyecto de restauración integrará el sistema o tipo de acabados originales, con la prioridad de la conservación de los que sea factible incorporar su uso".

Otros elementos que se mantendrán serán las molduras en los techos, así como los elementos ornamentales de la fachada, como las líneas de imposta, cercos y cornisas. Todo ello, destaca Emedoble, da como resultado "una vivienda con personalidad propia".

Noticias relacionadas

Los seis pisos a la venta tienen un precio de 243.000 a 297.000 euros. Los más caros son los bajos, con una superficie de 74 metros cuadrados, que cuentan con tres habitaciones y un patio exterior cada uno, mientras que los áticos, de dos habitaciones, son los de menor precio. Los propietarios que deseen plazas de garaje tendrán que abonar 25.000 euros más.