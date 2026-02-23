El PP, en contra del plan para restringir el tráfico en el casco histórico
Cecilia Vázquez anuncia una campaña de recogida de firmas
El PP de Betanzos pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas contra el plan de restricciones del tráfico en el caco histórico. Su portavoz, Cecilia Vázquez, avanza ya que su formación presentará alegaciones contra una medida «impulsada por el Gobierno de María Barral de forma unilateral y sin el diálogo previo necesario».
El PP presentará hoy a pleno una moción para modificar la ordenanza reguladora e incorporar nuevos casos de acceso autorizado, incluido el de clientes de comercios y establecimientos hosteleros.
Los populares reclaman además la apertura de un proceso de participación pública para recoger las propuestas de la ciudadanía. Sostienen que el plan, tal y como está diseñado, «supone una amenaza definitiva para el comercio tradicional». n
