Sada lleva a pleno la expropiación para ampliar el colegio Sada y Contornos
El Gobierno local propone destinar 219.866 euros a la obtención de los terrenos | La propuesta se someterá a debate este jueves
El Concello de Sada lleva a pleno este jueves la aprobación inicial del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ampliar el colegio Sada y sus Contornos, una actuación prevista en el plan general aprobado a finales de 2017 y que permitirá obtener 1.131 metros cuadrados destinados a sistema general educativo.
"Se trata de un asunto con una larga y compleja tramitación que ahora entra en una fase decisiva", apunta el Gobierno local de Sadamaioría, que propone destinar 219.866 euros a la obtención de los terrenos para hacer realidad esta antigua demanda educativa.
"Llevamos tiempo trabajando para desbloquear esta situación y cumplir con el compromiso de reforzar las infraestructruas educativas en Sada. La ampliación del colegio es una prioridad y vamos a seguir dando todos los pasos necesarios para que sea una realidad", afirma el alcalde, Benito Portela.
Su propuesta se someterá a debate este jueves. El Ejecutivo, en minoría, precisará del apoyo de la oposición para que prospere.
