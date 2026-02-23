Sada lleva a pleno la expropiación para ampliar el colegio Sada y Contornos

El Concello de Sada lleva a pleno este jueves la aprobación inicial del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ampliar el colegio Sada y sus Contornos, una actuación prevista en el plan general aprobado a finales de 2017 y que permitirá obtener 1.131 metros cuadrados destinados a sistema general educativo.

"Se trata de un asunto con una larga y compleja tramitación que ahora entra en una fase decisiva", apunta el Gobierno local de Sadamaioría, que propone destinar 219.866 euros a la obtención de los terrenos para hacer realidad esta antigua demanda educativa.

"Llevamos tiempo trabajando para desbloquear esta situación y cumplir con el compromiso de reforzar las infraestructruas educativas en Sada. La ampliación del colegio es una prioridad y vamos a seguir dando todos los pasos necesarios para que sea una realidad", afirma el alcalde, Benito Portela.

Su propuesta se someterá a debate este jueves. El Ejecutivo, en minoría, precisará del apoyo de la oposición para que prospere.